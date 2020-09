PSD oficializa candidatura de Gustavo Sefer à prefeitura de Belém

Convenção foi realizada na noite desta segunda, 16. Candidato a vice-prefeito ainda não foi divulgado.

O Partido Social Democrático (PSD) oficializou, nesta quarta-feira (16), o deputado estadual Gustavo Sefer como candidato à prefeitura de Belém. A convenção ocorreu de forma presencial, pela noite, na sede do partido, no bairro do Umarizal, em Belém.

O candidato disputará a Prefeitura de Belém pela primeira vez. O candidato a vice-prefeito da chapa será definido durante a convenção.

Natural de Belém, Gustavo Sefer já foi vereador da capital e atualmente desde 2018 é deputado estadual na Assembleia legislativa do Pará.