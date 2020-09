PT USOU VERBA PÚBLICA PARA PAGAR CALOTE MILIONÁRIO DE CAMPANHA DE LINDBERGH FARIAS

A prestação de contas do Partido dos Trabalhadores ( PT ) apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que a legenda bancou, em 2019, um calote no valor de R$ 6,7 milhões dado pela campanha do ex-senador Lindberg Farias para o governo do Rio de Janeiro em 2014. A informação é da Gazeta do Povo.

Na ocasião, Lindberg ficou apenas em 4.º lugar na briga pelo Poder Executivo fluminense. As informações são da Gazeta do Povo.

Pelo acordo judicial, firmado na 31ª Vara Cível do Rio de Janeiro, o partido se comprometeu a quitar a dívida com uma empresa de comunicação, a VG Marketing Eleitoral Ltda, com uma entrada de R$ 300 mil, sendo dividida em seis parcelas, e o restante do passivo em outras 74 prestações de R$ 87,5 mil cada. Ainda segundo o acordo judicial, a partir do segundo ano desse parcelamento, as prestações serão corrigidas com base no rendimento da poupança.

