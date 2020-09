PTC lança pastor Guilherme Lessa como candidato à prefeitura de Belém

Anúncio foi feito na manhã de segunda, 14, em Belém

O Partido Trabalhista Cristão (PTC) lançou, nesta segunda (14), o pastor Guilherme Lessa como candidato à prefeitura de Belém. A convenção do partido ocorreu pela manhã em uma casa de recepções no bairro de Batista Campos, em Belém.

Lessa é presidente estadual do partido no Pará e pela primeira vez disputa a prefeitura da capital do Pará. O candidato a vice-prefeito da chapa será o major Diamantina.

Natural de Rio Branco, no Acre, o candidato do PTC é pastor evangélico, locutor, escritor, cantor gospel e assessor parlamentar. Em 2018, ele foi candidato a deputado federal, mas não se elegeu.