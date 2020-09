Quadrilha armada troca tiros com a PM e suspeito é morto, no Marajó

Equipes da PM apreenderam quatro armas, duas motosserras, um motor rabeta e três aparelhos celulares.

Um homem foi morto nesta quinta-feira (10), durante troca de tiros com a Polícia Militar, em Breves, região do arquipélago do Marajó. De acordo com a PM, o suspeito integrava uma quadrilha armada.

Os policiais militares da Equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional XII, foram acionados por populares que informaram que quatro homens armados teriam invadido uma casa na comunidade Bom Jardim, e agido com violência contra quatro mulheres. Eles teriam levado motor do tipo ‘rabeta’, motosserra e aparelhos celulares.

Os agentes se deslocaram pelo rio Tucupi e localizaram os suspeitos que trocaram tiros com a PM. Um suspeito foi atingido e socorrido para um hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Além de quatro armas de fogo, que foram usadas pelos suspeitos, as equipes conseguiram recuperar duas motosserras, um motor rabeta e três aparelhos celulares. Um suspeito foi preso e encaminhado juntamente com o material apreendido na Delegacia de Polícia Civil do município.