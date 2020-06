Qual é a melhor dieta para emagrecer depois dos 40 anos?

Não foi uma, duas, nem três alunas minhas… foram muitas pessoas, quase todos os dias, que me contam fazer dieta e não conseguir emagrecer. Algumas até ganhavam peso mesmo comendo bem pouco. Como pode isso? Que injusto, a maioria pensa.

O que você precisa saber é que depois dos 40 anos o corpo responde de maneira diferente à sua alimentação e também aos exercícios físicos.

Falando de dieta para emagrecer já sabemos que você precisa ingerir menos calorias do que você gasta no seu dia, independentemente da sua idade. Isso é o que chamamos de balanço calórico negativo. Mas depois dos 40 anos não basta fazer uma dieta muito restritiva.

Quando se ingere pouca comida o seu corpo responde entrando em estado de alerta, achando que ele não está recebendo nutrientes e energia suficiente para se manter vivo e saudável. A resposta disso é desacelerar o seu metabolismo para estocar energia. Isso mesmo, comer pouco faz seu metabolismo desacelerar ainda mais e acumular mais gorduras.

Acontece que mesmo comendo pouco seu metabolismo se equilibra e não deixa você emagrecer. Você pode até emagrecer um pouco ao iniciar uma dieta, mas é normal o peso estabilizar rapidinho, não emagrecer mais e começar a ganhar todo o peso novamente (ou até mais) depois que seu metabolismo desacelerou.

Isso já aconteceu isso com você?

Pois é. O que fazer então? A dieta para emagrecer depois dos 40 anos precisa ser equilibrada, e não radical. Ela precisa gerar de leve a moderado balanço calórico negativo, para que mantenha o seu corpo saudável e com um bom nível de energia. Ela precisa estar dentro das suas preferências físicas e culturais, para você manter a dieta como estilo de via (Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, 2017).

Entretanto só isso não bastará! Então eu tenho um segredo para te contar. Depois dos 40, somente a dieta não fará você emagrecer. O segredo do emagrecimento nessa faixa etária está em combinar a alimentação equilibrada e saudável com balanço calórico negativo, com o exercício físico ideal para cada tipo de pessoa. Não basta fazer qualquer atividade física. Não é aquela caminhadinha que fará você emagrecer.

O que você precisa são exercícios que ativam e aceleram o seu metabolismo.