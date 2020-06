Quase 12 milhões ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda

O último balanço divulgado pela Receita Federal, nesta sexta-feira, 19, apontou que 20.771.529 de contribuintes entregaram a declaração do imposto de renda 2020. São esperadas 32 milhões de declarações.

A Receita alerta que os contribuintes não deixem a entrega para última hora. A data final é dia 30 de junho. Quem perdeu o prazo está sujeito ao pagamento de uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Quem deve entregar

Deve entregar a declaração do IR quem recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a 28.559,70 reais; sobre atividade rural, teve receita bruta superior a 142.798,50 reais.

Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma seja superior a R$ 40 mil.

Também deve declarar quem é proprietário de bens com valores superiores a 300 mil reais, e ainda as pessoas físicas que obtiveram ganhos de capital na alienação de bens, realizaram operações em bolsas de valores, ou passaram a ser residentes no Brasil no ano passado.

Calendário de restituição

Este ano, a Receita reduziu o número de lotes de restituição. São cinco lotes e o primeiro já foi pago. O segundo será no dia 30 de junho e o último dia 30 de setembro.

A prioridade são os idosos, portadores de deficiência física ou mental e aqueles cuja maior fonte de renda é o magistério. Em seguida, os demais contribuintes receberão a restituição. Confira as datas dos lotes de restituição do Imposto de Renda 2020:

1º: 29/05

2º: 30/06

3º: 31/07

4º: 31/08

5º: 30/09

Por causa do adiamento do prazo de entrega, as restituições pagas nos lotes de maio e junho não serão corrigidas com a aplicação da taxa básica de juros, a Selic, conforme indicado no site da Receita. Ainda não há previsão para o início da consulta das restituições do 2º lote.