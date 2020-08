Quatro exercícios de alongamento que você precisa incluir na sua rotina com urgência

Os exercícios de alongamento trazem vários benefícios para saúde. Entre eles: melhorar a postura, o estresse e a insônia. Ao contrário do senso comum, os exercícios de alongamento não são feitos apenas para preparar os músculos para o treino, mas também para preservar e o aperfeiçoar o grau de flexibilidade muscular.

A atleta e profissional da Educação Física Sue Lasmar, explica que os alongamentos conseguem atingir essa função devido sua característica de favorecer o estiramento das fibras musculares, o que contribui para que seu comprimento aumenta. “Há aumento da temperatura dos músculos, por isso, quanto mais a pessoa alonga um determinado músculo, mais ela vai estimular o fluxo da articulação controlada por ele e isso contribuirá para a flexibilidade”, aponta.

Além da saúde dos músculos, esses exercícios contribuem para a diminuição da incidência de cãibras e desenvolvimento de lesões musculares, ameniza cólicas menstruais e estimula a liberação de serotonina, hormônio do bem-estar, pontua Sue Lasmar.

Confira alguns alongamentos simples recomendados por Sue Lasmar para fazer em casa:

Alongamento das costas

Deite de costa para um colchonete, dobre as pernas e abrace os joelhos junto ao peito. Levemente, mova o corpo de um lado para o outro por cerca de um minuto ou dois.

Alongamento do pescoço

Posicione as mãos ao lado da cabeça e puxe-a na direção dos ombros até onde conseguir. Se mantenha nessa posição por, pelo menos, 30 segundos e depois repita o movimento do outro lado.

Alongamento de pernas

Se posicione no chão com uma perna estendida e a outra flexionada. Com cuidado, flexione o tronco para frente e tente alcançar o pé na perna esticada. Fique nessa posição por 30 segundos. Repita o exercício com a outra perna.

Alongamento de braços

Posicione um dos braços na lateral da cabeça e segure a região do cotovelo. Permaneça nessa posição por um minuto e depois repita do outro lado.