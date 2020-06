Quatro furam quarentena em Marabá com embriaguez ao volante

No plantão de polícia do último final de semana foram registrados quatro casos de embriaguez ao volante em Marabá, sendo que um deles chegou a causar um acidente de trânsito, e outro deu cumprimento a um mandado de prisão. Todos foram parar na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, na Folha 30, Nova Marabá.

O primeiro caso foi na Avenida Boa Esperança, no Bairro Liberdade, por volta das 22h de sábado (30), quando uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, via Núcleo Integrado de Operações (Niop), por conta de um acidente de trânsito na localidade.

Segundo a PM, um homem dirigia seu veículo Chevrolet Ônix de cor prata pela via, quando um motociclista, Moacir da Silva Sousa, entrou na contramão e colidiu com o carro. Moacir pilotava uma Honda Bros de cor preta, e estava aparentemente alcoolizado. Ele foi conduzido até a Seccional pelos militares para os procedimentos cabíveis.

Mais tarde, pouco mais de meia noite, já domingo (31), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que faziam patrulhamento na Rodovia BR-222, próximo ao Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda na ponte sobre o Rio Tocantins, sentido Núcleo São Félix, flagraram outro caso de alcoolemia ao volante.

Ao abordarem um veículo, modelo Fiat Strada Working de cor branca, conduzido por Welson Cleio Alves Costa, foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Comarca de Arame, no Maranhão. O mandado era por conta de envolvimento com quadrilha e bando, além de um homicídio qualificado, cometidos em 2008.

Além disso, os agentes da PRF informaram que Welson estava aparentemente embriagado, porém, não resistiu à condução até a Seccional.

O terceiro caso foi registrado também pela PRF, no Núcleo São Félix, enquanto faziam fiscalizações pela BR-222 no domingo (31), por volta das 21h40. Os agentes abordaram um veículo, modelo Gol de cor prata, cujo motorista, Waldeuri de Oliveira Sena, estava aparentemente alcoolizado.

Os agentes realizaram o teste do etilômetro, que registrou 1,30 miligrama de álcool, o que resultou na condução de Waldeuri para a delegacia. Ainda segundo os agentes, teria sido necessário o uso de algemas, já que o homem estava eufórico durante toda a abordagem.

Por último, a PRF abordou mais um motorista embriagado, desta vez na BR-230, no Núcleo Cidade Nova. Era por volta de 00h15 desta segunda-feira, 1º, quando os agentes que faziam fiscalização próximo ao viaduto da rodovia, no Bairro Amapá, avistaram um veículo sendo conduzido em zigue e zague pela via.

Ao abordarem o motorista, identificado como William Gabriel Araújo da Silva, notaram que ele parecia embriagado, o que foi confirmado pelo teste do etilômetro, que registrou 0.75 miligramas de álcool.

William estava com a documentação regularizada de seu veículo, e o deixou com um parente habilitado que estava sóbrio, para poder ser encaminhado para a Seccional, após os agentes da PRF terem lhe dado voz de prisão.

Por Zeus Bandeira