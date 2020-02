Que show: Madonna até senta no colo de Maiara, da dupla com Maraisa

Ex-mulher e mãe dos três filhos de Gugu Liberato, a médica Rose Miriam di Matteo tem dito que passa por dificuldades. Em entrevista exibida pelo Fantástico (TV Globo) no último domingo (2), seu advogado, Nelson Willians, disse que ela está vivendo “à base de empréstimos”.

A família do apresentador, no entanto, afirma que Rose Miriam não ficou desamparada quando ele estava vivo. Contam que Gugu lhe deu uma mansão avaliada em até R$ 6 milhões e ainda pagava, mensalmente, R$ 40 mil para a ex e mãe dos filhos.

Segundo o site Notícias da TV, o imóvel em questão fica no residencial Alpha 1, em Alphaville, na Grande São Paulo. No terreno de 1.020 metros quadrados, foram erguidos 898 metros quadrados de área construída.

A propriedade possui sala de estar com lareira, churrasqueira, piscina, hidromassagem, ampla cozinha com duas geladeiras, escritório e sala de TV.

A casa de alto padrão foi transferida por Gugu a Rose Miriam em fevereiro de 2012. Até hoje está no nome da médica, segundo a família do apresentador morto no final do ano passado.

Segundo corretores, o imóvel está avaliado entre R$ 4 a R$ 6 milhões. Atualmente, está vazia, e poderia se tornar uma fonte de renda para a mãe dos filhos do apresentador.

O advogado Nelson Willians diz que Rose Miriam transferiu a casa para os filhos, mas não apresentou nenhum documento comprobatório.

Ele diz não ter conhecimento da mesada, mas confirma que ela recebia dinheiro semanalmente.

“Toda semana, na segunda-feira, ele [Gugu] depositava o dinheiro para ela. Era o dinheiro da semana para pagar despesas”, disse ao Notícias da TV.

Segundo Willians, Rose Miriam não poupou nada do dinheiro que recebeu. “[Ela] nunca se preocupou”, admite o advogado.

A médica vive com os três filhos em Orlando, na Flórida, em uma casa no nome de uma empresa de Gugu, a mesma em que ocorreu o acidente que o matou.

Todas as despesas são pagas pelo espólio de Gugu, inclusive as da manutenção de sua casa na Grande SP.

Veja fotos da mansão

Sem dinheiro para viver

Ainda na entrevista, Willians reforça que a médica não tem dinheiro para se manter. “Eu estou arrumando dinheiro para ela. Eu tenho arrumado dinheiro para ela toda vez que ela precisa”, conta.

“[Quando] Ela veio para o Brasil [em dezembro], não tinha dinheiro para retornar [para os Estados Unidos]. Ela não tem dinheiro para ir a um restaurante”, completa. Recentemente, Rose ganhou na Justiça o direito a uma pensão de R$ 100 mil mensais. A quantia ainda não tem data para ser depositada pelo espólio de Gugu.

Segundo testamento deixado por Gugu, 75% do patrimônio, avaliado em pelo menos R$ 800 milhões, deveria ser dividido entre os três filhos João Augusto, Marina e Sofia. Os outros 25% seriam repartidos entre cinco sobrinhos. A disputa na Justiça começou no dia da leitura do testamento, em 29 de novembro logo após o velório do apresentador, em São Paulo.

Rose decidiu procurar o escritório de Willians para iniciar o processo de reconhecimento da união estável e ter direito a 50% da herança. A família de Gugu diz que o apresentador e Rose nunca foram um casal, mas apenas amigos que decidiram ter filhos e criá-los juntos, como pai e mãe, não como marido e mulher.