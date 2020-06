Queda da Covid-19 faz Manaus voltar a usar covas individuais

Uma das capitais mais afetadas pelo início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, Manaus segue no cenário de redução de casos e mortes pela Covid-19, doença causada pelo vírus.

Após motivar a decisão da Prefeitura de Manaus de fechar o hospital de campanha da cidade, a queda nos números da Covid-19 também foi determinante para a suspensão de enterros em valas comuns no principal cemitério da capital amazonense.

Com a definição, a partir desta quarta-feira (17) os sepultamentos no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, na Zona Oeste da capital, voltam a ser feitos em covas individuais. A quantidade de enterros em 24 horas, que chegou a ser de 140 em abril, caiu no último domingo (14) para 24, menor índice desde o início da pandemia.

Para as pessoas que precisam enterrar seus parentes, seja pela doença ou não, a volta dos sepultamentos individuais traz um conforto aos familiares.

– A gente pode ver, visitar, pode mandar arrumar. Nos nossos lares não pudemos ajeitar velório, até mesmo onde estão enterrados – diz a dona de casa Odiléia Diogo, que participou do enterro do tio, de 73 anos, nesta quarta.