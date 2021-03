Queiroga diz a governadores que vai ampliar ações contra a covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje (26) ao Fórum de Governadores que vai ampliar as ações do governo federal para combater a pandemia de covid-19.

Segundo nota divulgada pela pasta, durante a reunião virtual, Queiroga disse que o governo federal está empenhado em aumentar a oferta de imunizantes para entrega no primeiro semestre, por meio de acordos com laboratórios internacionais e do consórcio Covax.

“O governo federal está empenhado em aumentar a capacidade de vacinação e imunizar toda a população brasileira. O Butantan e a Fiocruz, nossos fornecedores brasileiros de vacinas, nos asseguram entregas que poderão vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Vamos buscar essa meta de vacinação”, garantiu.

O ministro também disse que o governo vai comprar caminhões no Canadá para transportar oxigênio líquido pelo país e contará com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para agilizar a importação de insumos para medicamentos.

Segundo a pasta, Queiroga também ressaltou a importância do uso de máscaras pela população e do distanciamento social, principalmente no feriado de Páscoa, na próxima semana.