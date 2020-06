Queiroz é preso no interior de SP durante operação policial

Policial aposentado estava na casa do advogado Frederick Wasseff em Atibaia

Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), foi preso na manhã desta quinta-feira (18) na cidade de Atibaia, interior de São Paulo.

Os mandados de busca e apreensão e de prisão contra Queiroz foram expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro, em um desdobramento da investigação que apura um suposto esquema de “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A prisão foi feita numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo.

Queiroz estava em um imóvel de Frederick Wasseff, advogado do parlamentar, e foi levado para unidade da Polícia Civil no Centro da capital paulista, onde deverá passar por exame de corpo de delito. Em seguida, ele deverá ser levado para o Rio.

Queiroz é acusado de movimentar R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada “atípica” pelas autoridades, segundo relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf).

Ele trabalhou para o filho do presidente Jair Bolsonaro antes de Flávio tomar posse como senador, no período em que ele era deputado estadual no Rio. A defesa de Queiroz ainda não se posicionou sobre a prisão.