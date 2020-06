Quem é o cantor católico que pode assumir lugar de Witzel no RJ?

Cláudio Bomfim de Castro e Silva (PSC) é advogado, católico, autor de dois álbuns de música católica e, aos 41 anos, o mais jovem vice-governador do Rio de Janeiro desde a redemocratização. É ele quem assume a chefia do Executivo fluminense caso a Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) aprove o impeachment do correligionário Wilson Witzel.

Segundo o site do governo fluminense, Castro foi chefe de gabinete na Alerj por 12 anos — a mesma Alerj que, nesta quarta-feira (10), aprovou por unanimidade a abertura do impeachment contra Witzel. A página também apresenta Castro como advogado, “músico, compositor e evangelizador”.

Castro nasceu em Santos (SP), mas foi morar no Rio ainda criança. Como braço-direito de Witzel, esteve à frente do Detran e do DER (Departamento de Estradas e Rodagem). Durante a pandemia, tem coordenado o Mutirão Humanitário, que distribui cestas básicas e kits de limpeza em 13 cidades do Rio.

Em maio de 2019, Castro recebeu a medalha Pedro Ernesto, a mais alta honraria da Câmara de Vereadores carioca.

Antes de assumir o cargo de vice-governador, Castro foi vereador por dois anos na capital. Entre as 11 propostas de sua autoria, estão a criação de incentivos ao esporte, a publicização da fila de espera para serviços de saúde e o tombamento do escotismo como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro.

Ao lado do vereador Felipe Michel (Progressistas), foi Castro quem editou o decreto legislativo que concedeu o título de cidadão honorário a Witzel — em dezembro de 2018, quando o atual governador já havia vencido a eleição.

Castro se candidatou ao Legislativo da capital em 2012, mas não se elegeu. Sua atuação política, porém, data de 2004, ano em que assumiu a chefia do gabinete do então vereador e hoje deputado estadual Márcio Pacheco (PSC), também cantor e com quem já dividiu palco.

O primeiro álbum solo de Castro, de 2011, chama-se “Em Nome do Pai” — o mesmo nome da banda da qual fazia parte, que começou na paróquia São Francisco de Paula, na Barra da Tijuca, zona oeste carioca. Seu último lançamento é de 2015, o disco “Dia de Celebração”. No Spotify, Castro tem 89 ouvintes mensais.

Por Anna Satie