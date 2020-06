Radialista Astrogildo Corrêa, o “Amigo Público Nº 1”, morre aos 78 anos

Na madrugada da última quinta-feira (18), morreu o radialista Astrogildo Corrêa , famoso por sua interpretação do que era o programa “A consciência do Braguinha”, programa humorístico com grande audiência. O radialista tinha 78 anos de idade e a causa da morte seria complicação respiratórias proveniente de um problema pulmonar.

Ele deixa a esposa Julia Azevedo Correa e filhos. As cerimônias fúnebres foram realizadas ao longo do dia (18), com homenagens de familiares, amigos de rádio e ouvintes.

Muitos companheiros e ex-companheiros de trabalho prestaram sua homenagens ao querido radialista e lamentaram o seu falecimento.

Em nota, o empresario e amigo Carlos Santos, expressou seu sentimento:



É com tristeza que recebo a notícia do falecimento do nosso amigo Astrogildo Corrêa, que por muitos e muitos anos trabalhou na Rádio Marajoara, Astrogildo Corrêa o amigo público número um, Descanse em Paz, Deus conforte seus familiares, amigos e ouvintes.

Fraternalmente Carlos Santos e família. Carlos Santos

Todo o grupo Marajoara de Comunicação está em LUTO por um amigo, Nossos profissionais se solidarizam e transmitem seus mais sinceros sentimentos aos familiares neste momento de perda e dor.

Sua trajetória:

Radialista cuja vinheta marcou gerações de ouvintes de rádio da Rádio Marajoara AM: “Astrogildo Corrêêêêêêêia, o amigo público número 1”. Foi com um programa de utilidade pública que o “Astro” se tornou uma das figuras mais populares do rádio. E foi neste segmento que ele fez escola. Tanto que a partir dele, as demais emissoras passaram a ter prestação de serviço, orientação aos ouvintes sobre achados e perdidos.

Mas sua carreira iniciou nos primeiros anos da emissora, ainda nos tempos dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand ao lado de nomes como Tacimar Cantuária, Mario Tavernard, entre outros, fazendo rádio novela. Com o tempo a televisão ganhou o mercado do rádio-teatro.

O protocolo foi quebrado mais uma vez com a apresentação de Astrogildo Côrrea e Oseias Silva fazendo uma interpretação do que era o programa “A consciência do Braguinha”, programa humorístico com grande audiência.