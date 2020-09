Rafinha Bastos faz ‘pesquisa’ eleitoral e Bolsonaro vence

O humorista Rafinha Bastos, conhecido por criticar o governo Jair Bolsonaro, iniciou uma enquete para avaliar as intenções de voto para presidente do Brasil, em 2022. No entanto, a pesquisa feita no Twitter não está saindo como o esperado. Jair Bolsonaro aparece em primeiro lugar, com 44% da preferência do público tuiteiro.

Entre os concorrentes estão os principais adversários de Bolsonaro. Ciro Gomes vem em segundo, com 25% das intenções de voto. Em terceiro aparece Lula, com 17% dos votos, e em último o ex-ministro Sergio Moro, com 14%.

A pesquisa informal se encerra em 10h e os números acima foram apurados por volta das 10h40. Até o momento, quase 350 mil votos foram computados.

Apoiadores do presidente Bolsonaro viram na enquete uma forma de provocação ao atual chefe do Executivo, uma vez que Rafinha é um dos humoristas detratores desta gestão. A iniciativa, no entanto, recebeu uma onda de apoio de eleitores de Bolsonaro, além de comentários pedindo sua reeleição.

A deputada federal Carla Zambelli escreveu “somos Bolsonaro em 2022”. Já o jornalista Allan dos Santos, do site Terça Livre, disse que não é preciso pesquisa para avaliar a próxima eleição presidencial.

– Vocês ainda fazem pesquisa? Não sabem que vai dar Bolsonaro ainda? – questionou.