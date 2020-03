Rainha Elizabeth se isola após funcionário ser infectado

Uma pessoa que trabalha no palácio de Buckingham, residência oficial da rainha Elizabeth, testou positivo para o coronavírus.

A monarca de 93 anos ainda estava no palácio quando o funcionário, que não foi identificado, foi infectado. Agora, ela e o marido, príncipe Philip, estão reclusos no castelo de Windsor.

– De acordo com a orientação apropriada e nossos próprios processos, tomamos as medidas necessárias para proteger todos os funcionários e pessoas envolvidas – declarou um porta-voz.

Todas as pessoas que tiveram contato com o funcionário infectado tiveram que entrar em quarentena. Especula-se que, em breve, a rainha Elizabeth fará um pronunciamento sobre a pandemia do coronavírus.