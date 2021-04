realme 7 5G: a performance do 5G com preço de aparelho 4G

A realme é uma das várias fabricantes de smartphones que tem ganhado destaque no Brasil com seus lançamentos. A atenção mais recente que a companhia despertou foi com o anúncio do realme 7 5G, um aparelho com conexão 5G, especificações técnicas poderosas e preço muito competitivo.

Tivemos a oportunidade de conferir esse modelo de perto, bem como ter as primeiras impressões dele. Confira os detalhes no vídeo a seguir.

O que vem na caixa?

O mais novo smartphone da realme traz na caixa tudo o que você precisa para aproveitar muito bem seu primeiro smartphone 5G. Além do aparelho, são entregues os manuais, uma capinha de silicone para proteger o aparelho e cabo e carregador do dispositivo — acessórios que estão deixando de aparecer em outros lançamentos.

A caixa amarela chama atenção para o produto. Em destaque, o número 7 é referente ao modelo, ao lado do nome da marca e da indicação de que é um smartphone com suporte a 5G.

Conectividade 5G

realme 7 5G tem suporte às 12 principais bandas de 5G do mundo.Fonte: Realme

A discussão acerca do 5G pode não ser mais novidade para algumas pessoas, mas o realme 7 5G se destaca por oferecer suporte às 12 principais bandas de conexão do mundo. Isso significa que não importa onde você pretende usar esse smartphone, ele provavelmente vai ser compatível com a nova geração de telecomunicação, podendo aproveitar os grandes benefícios desse salto tecnológico.

No Brasil, o realme 7 5G vai funcionar com qualquer faixa de 5G que for leiloada e implementada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), então dá para comprar sem o medo de que o aparelho não vá ter suporte para a rede aqui no país.

Hardware de primeira

É o primeiro smartphone equipado com o processador MediaTek Dimensity 800U.Fonte: Realme

Mas não é só no departamento de conectividade que o realme 7 5G chama atenção. O aparelho é o primeiro do mundo equipado com o mais novo chipset da MediaTek, o Dimensity 800U, que tem modem integrado com suporte à tecnologia 5G.

Além disso, estamos falando de um processador rápido e que foi construído na litografia de 7 nanômetros, o que garante mais eficiência e menos consumo de bateria. Com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, o realme 7 5G dá conta do recado até mesmo para os usuários mais exigentes.

Se você gosta de jogos, não vai ter problemas com esse aparelho; se você gosta de navegar nas redes sociais e usar vários aplicativos ao mesmo tempo, também não encontrará dificuldades.

Câmeras de qualidade

São 4 sensores, e o principal tem 48 MP de resolução.Fonte: Realme

No quesito câmeras, o realme 7 5G não deixa a desejar. São quatro câmeras na parte traseira, a principal com 48 MP. Também há um sensor grande-angular de 8 MP, um dedicado ao macro de 2 MP e um para o modo retrato de 2 MP. Além da qualidade nas próprias câmeras, o aparelho conta com modo noturno para situações em que a luz não esteja muito presente.

Na parte frontal, uma câmera com 16 MP para fazer aquela selfie clássica.

Lançamento e preço

realme 7 5G é um smartphone 5G com preço de aparelho 4G.Fonte: Realme

O realme 7 5G é um aparelho completo em outras áreas também. O display de LCD de 6,5 polegadas oferece taxa de atualização de até 120 Hz, contribuindo para uma experiência ultrassuave durante o uso. O smartphone tem bateria de alta capacidade de 5.000 mAh e suporte a carregamento de até 30W de potência. De acordo com a fabricante, o modo StandBy pode fazer que 5% da carga dure até 28 horas.

Porém, o que realmente se destaca é o preço de lançamento.

No período de pré-venda, o realme 7 5G estará disponível pelo preço promocional de R$ 1.899. Quem acompanha o mercado de smartphones sabe que esse é um valor baixíssimo para um aparelho com suporte a 5G e configurações como essas. Depois desse período, o preço sugerido vai subir para R$ 2.599; portanto, é melhor aproveitar.

Clique aqui para conhecer mais detalhes e comprar o realme 7 5G na pré-venda.