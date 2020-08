Recém inaugurada, Estação Cultural de Icoaraci movimenta economia criativa

Segundo a Secult, espaço movimentou R$ 7 mil reais em três semanas de funcionamento.

A Estação Cultural de Icoaraci, que foi inaugurada no último dia 14 de agosto pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), já movimentou mais de R$ 7 mil reais no cenário da economia solidária. A estação ainda abriga a exposição “Sentido Expresso” até 14 de setembro, com fotografias e pinturas de oito artistas plásticos. O espaço está aberto para visitação com entrada gratuita.

Unindo exposições, culinária e artesanato, o ambiente se destaca também pelas ideias sustentáveis e inovadoras. A barraca Latam escolheu fornecedores sustentáveis como uma maneira de reduzir o lixo e ainda chamar a atenção de quem passa por lá, já que as comidas são servidas em cumbucas comestíveis, feitas da fibra do babaçu.

“As cuias são comestíveis, mas como ainda não temos toda a estrutura para fazer, eu comecei a pesquisar materiais que fossem biodegradáveis e que pudessem chegar até meu estabelecimento. A gente utiliza matérias-primas que têm essa inovação, com elementos biodegradáveis que podem ser agregados”, explica Frennytam Mota, responsável pela barraca

Empreendedoras paraenses mostram as cumbucas, de fibras naturais, que são cosmetíveis e podem servir pratos típicos — Foto: Mário Quadros / Secult

O espaço fica lozalizado na antiga Estação, que teve a obra iniciada na intendência de Antônio Lemos e inaugurada por Augusto Montenegro, em 7 de janeiro de 1906. A estrada de ferro ligada à Estação tinha 21 km de extensão, com saída do Entroncamento, passando pelo ramal do curro do Maguari e ramal da Vila Pinheiro, com conexão até o porto. Foi desativada em 1° de janeiro de 1965 e passou a ser usada pela Cooperativa de Artesãos de Icoaraci (Coart), ao longo de 30 anos.

A Estação Cultural de Icoaraci fica aberta para visitação de terça a quinta-feira, das 10h às 18h, e de sexta a domingo, das 9h às 21h. Entrada gratuita.