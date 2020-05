Recursos ainda não chegaram para ajudar as aéreas brasileiras

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social apresentou uma proposta isonômica para as três companhias que operam no país, mas nenhuma negociação foi efetivada ainda

Mais afetado pela crise do novo coronavírus, o setor aéreo dá sinais de que não terá muito mais fôlego sem ajuda do governo. Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), governos da América do Norte deram um socorro da ordem de 25% da receita de 2019 do setor, enquanto na América Latina o percentual é de ínfimo 0,8%. No Brasil, a ajuda ainda não saiu do papel. O atraso pode comprometer as companhias. O Grupo Latam entrou com pedido de recuperação nos Estados Unidos.

Ao comentar sobre a Latam, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que está preocupado com o setor aéreo, mas que há uma confiança do mercado sobre com foi estruturada a ajuda do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com um sindicato de bancos. “As empresas estão se articulando. Existe uma questão sobre garantias e uma parte do risco vai ser do mercado. Então, as empresas têm que ir ao mercado para tomar parte do crédito”, destacou.

Apesar de acertado entre BNDES e companhias aéreas, a ajuda ainda não saiu efetivamente. “Muito brevemente esse crédito vai se concretizar e vai dar um fôlego financeiro muito importante para as empresas dentro dos limites que forem estabelecidos”, garantiu Freitas. Outra medida que ainda está em estudo, segundo ele, é a utilização do Fundo Nacional de Aviação Civil como garantia em operações de crédito, mas a coisa mais imediata é a efetivação desse crédito do BNDES”, explicou.

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, afirmou, durante a divulgação dos resultados do banco, que a instituição enviou propostas para as três empresas e todas as três — Gol, Azul e Latam — aceitaram. “Como são listadas na Bolsa de Valores, há restrição de dar volume e condições das operações, que serão divulgadas pelas próprias companhias”, disse. Procurado ontem, o BNDES disse que “continua a negociar um apoio à Latam, a partir dos moldes já propostos às três grandes companhias aéreas”.

A Azul confirmou que recebeu a proposta do BNDES, “mas continua em negociações e ainda não há novidades para anunciar”. A Gol disse que recebeu, no dia 12 de maio, a documentação com as principais condições da operação. “A confirmação oficializada pela Gol não representa a aceitação dos termos propostos pelo BNDES e pelo sindicato de bancos, os quais serão objeto de discussões e negociações entre as partes ao longo das próximas semanas”.