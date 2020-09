Rede de varejo abre seleção para mais de 300 vagas no Pará

Entrevistas serão realizadas de forma virtual, para evitar aglomerações.

A rede de varejo, Casas Bahia, anunciou a seleção de mais de 300 funcionários para contratação imediata no Pará. As vagas são cinco cidades paraenses, além da capital, Belém. As entrevistas serão realizadas de forma virtual, através de cadastro para evitar aglomerações em decorrências das medidas de prevenção a Covid-19.

Os selecionados irão atuar em diversos setores das lojas que serão inauguradas em Ananindeua, Belém, Capanema, Castanhal e Barcarena, e no centro de distribuição que ficará em Marituba, região metropolitana de Belém. As duas primeiras lojas no estado abrirão em shoppings de Belém e Ananindeua.

De acordo com a empresa, todas as vagas são no regime CLT, com benefícios compatíveis com o mercado. Os interessados podem se cadastrar por meio do site da empresa responsável pela marca, a Via Varejo. Para visualizar as vagas no estado, basta selecionar a cidade desejada para atuação no filtro “Local de Trabalho”.

Para se cadastrar, realizar a entrevista e concorrer a vaga acesse aqui o site.