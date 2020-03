Rede estadual de ensino do Pará mantém calendário de aulas

Está mantido o calendário letivo com aulas no sistema de ensino estadual do Pará, de acordo com determinação do Governo do Pará.

A decisão veio após reunião entre representantes do Comitê Estadual de Combate ao novo Coronavírus e da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) nesta segunda (16).

De acordo com a secretária adjunta de Ensino, Regina Pantoja, além de panfletos informativos, os alunos têm acesso a vídeos e outros materiais informativos sobre prevenção da doença. “Todas essas orientações são pactuada entre Sespa e Seduc e, até o momento, as aulas continuam ocorrendo normalmente, sem suspensões”.

O Comitê Estadual de Combate ao novo Coronavírus (Covid-19) foi instituído no último dia 28 de janeiro para desenvolver diversas ações no âmbito da prevenção, vigilância e atenção primária, de acordo com as recomendações e diretrizes do Ministério da Saúde.