Redenção: Polícia Civil acaba com rinha de galo e lava mais de 18 para a delegacia

A Polícia Civil acabou na noite de ontem (30) com uma rincha de galo e levou mais de 18 pessoas para a Delegacia de Redenção, no sul do Pará. Os animais estavam bastante debilitados e feridos devidos às lutas constantes a que estavam sendo submetidos.

De acordo com a Polícia Civil, os organizadores da rinha são do município de Cumaru do Norte, também no sul do estado. Os policiais chegaram até a rinha, que acontecia na localidade Serra Azul, após um trabalho de investigação.

Segundo a polícia, além da crueldade de estarem lutando, os animais eram mantidos em espaços exíguos e estavam bastante debilitados. Organizar ou participar de rinha é crime ambiental, definido no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/98, com pena que varia de três meses a um ano e multa. A pena será aumentada em caso de morte do animal.

Por Tina Santos