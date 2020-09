Redenção: Polícia investiga atentado à bala contra irmão de prefeito de Pau D’Arco

A Polícia Civil está investigando o suposto atentado à bala sofrido pelo irmão do prefeito do município de Pau D’Arco, no sul do Pará, Cleberson Pereira, conhecido como “Clebinho”. O caso aconteceu por volta das 23h da última quinta-feira (10), quando a vítima chegava à casa onde mora, localizada no Setor Jardim América da cidade de Redenção, também sul do estado.

“Clebinho” é irmão de Fredson Pereira, prefeito de Pau D’Arco, que aponta o suposto atentado sofrido pelo irmão como tática de intimidação direcionada a ele, já que é candidato à reeleição. De acordo com Cleberson, ele chegava em casa quando desconhecidos efetuaram vários disparos com pistola calibre 380 no portão da residência. Ele afirma que não chegou a ver os autores dos disparos.

A Polícia Civil está com as investigações em andamento e busca imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado a ação para tentar identificar quem atentou contra a vítima, que passa bem.

Cápsulas das balas disparadas no suposto atentado contra “Clebinho”

No chão, foram coletadas cápsulas das balas disparadas, que acertaram o portão de ferro da residência.

Por: Tina Santos – com informações de Dinho Santos