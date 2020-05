Redenção tem madrugada sangrenta com 4 mortos e 2 baleados

Em Redenção, sul do Pará, a madrugada desta sexta-feira (29) foi de muito tiro e muito sangue. A Polícia Civil começou a trabalhar, nesta manhã, para desvendar quatro assassinatos e um baleamento registrados em setores e circunstâncias diferentes, conforme noticiou o Blog do Dinho Santos.

Ao blog, o delegado Luiz Antônio Ferreira, chefe da Superintendência Regional de Policia Civil do Araguaia Paraense, informou que os crimes são isolados e provavelmente não foram praticados pelas mesmas pessoas.

O primeiro aconteceu no Setor Jardim Ariane, por volta das 22h30, onde um homem identificado até o momento como Ademir foi executado a tiros às proximidades de um ferro velho. A vítima tinha acabado de sair de um bar, onde foi comprar um litro de cachaça.

De acordo informações levantadas pela polícia e divulgadas pelo Blog do Dinho Santos, Ademir possuía um histórico de crimes, praticava furtos no setor e também tinha envolvimento com drogas. Os indícios levam a polícia a acreditar que ele tenha sido morto a mando do tráfico, por estar devendo dinheiro para traficantes.

No Setor Marechal Rondon, foram assinados a tiros os irmãos Thiago Fernandes Silva e Diogo Fernandes Silva. A Polícia Civil trabalha com a suspeita de que o crime foi um latrocínio – roubo seguido de morte – já que um dos irmãos estava com a quantia de R$ 5 mil e que foi levada pelos criminosos.

Conforme o delegado Luiz Antônio, um dos irmãos chegou a postar nas redes sociais cédulas em dinheiro, afirmando que compraria uma motocicleta. A ostentação pode ter atraído a atenção dos criminosos que podem estar seguindo a vítima na intenção de roubar o dinheiro. De acordo com a investigação inicial, os irmãos eram pessoas de bem, não tinham passagens pela polícia e nem envolvimento com drogas.

A quarta vítima da madrugada sangrenta foi Sirlei Cirqueira Cavalcante, morto enquanto pilotava uma motocicleta em uma via pública do Setor Atila Douglas. A vítima foi alvejada a tiros por um desconhecido que estava na garupa de uma motocicleta descaracterizada. Segundo a polícia, Sirlei tinha envolvimento com drogas e pode ter sido morto por acerto de contas.

SOBREVIVENTES

Ainda ao longo da madrugada, mais duas pessoas foram baleadas, mas há detalhes de apenas um caso. A vítima é Vagno de Oliveira Silva e está internada no Hospital Regional de Redenção, onde passou por uma cirurgia para retirada dos projeteis.