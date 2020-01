RedeTV! acaba com jornal de futebol para estreia de apresentador que derrota Globo

A RedeTV! decretou o fim do programa Papo de Bola, jornal esportivo apresentado por Edie Polo, por conta da estreia de Sikêra Júnior com o seu Alerta Brasil, prevista para terça-feira (28). A chegada do apresentador que derrota diariamente a Globo em Manaus também provocou a mudança de horário do Tricotando e do programa de João Kleber.

No comunicado distribuído internamente, o Alerta Brasil entrará no ar às 18h, horário atualmente ocupado pelo programa de fofocas apresentado por Lígia Mendes e Franklin David, que foi transferido para a faixa matinal e passará a ser exibido, ao vivo, às 9h45.

Atualmente, o Você na TV, de João Kleber, entra no ar às 9h30. Com a chegada do Tricotando, ele passará a ocupar a faixa das 8h30 às 9h45. Por esta razão, a emissora deixará de exibir diariamente o Te Peguei, programa de pegadinhas, que será mantido somente nas noites de sábado e madrugadas de domingo.

O programa de Sikêra Júnior será reprisado nas madrugadas, entre 1h30 e 3h, faixa que atualmente a RedeTV! ocupa com as reexibições das pegadinhas do Te Peguei.

A chegada de Sikêra à RedeTV! foi antecipada com exclusividade pelo Notícias da TV. O apresentador derrota diariamente a novela Bom Sucesso e o Jornal Nacional em seu Estado, e agora ganhará um programa de abrangência nacional.

O noticiário será inteiramente produzido pela TV A Crítica, que até o início de 2019 era afiliada da Record em Manaus, mas agora funciona de maneira independente. O canal pertence ao grupo RCC, que também é dono da afiliada da RedeTV! no Estado. Sikêra mesclará notícias do “mundo cão” com seu típico humor, que o fez viralizar diversas vezes nas redes sociais.

A emissora faz questão de frisar que não se trata exatamente de uma contratação, mas de uma parceria com a TV A Crítica, que assumirá o horário da emissora em rede nacional. Os eventuais ganhos com publicidade serão divididos entre as duas emissoras envolvidas no projeto.

Quem é Sikêra Júnior?

A maneira sensacionalista e descontraída que Sikêra adotou para apresentar seus programas o fez cair nas graças do público. Diversos vídeos de seu trabalho viralizaram nas redes sociais, chamando a atenção de grandes nomes, como Danilo Gentili, que o convidou para atuar no filme Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro (2018).

Em 2016, o âncora virou meme após rogar uma praga contra os usuários de maconha em um vídeo em que aparece com uma cara assustadora: “Você que usa maconha, você que lambe seda, você que fuma crack, você que cheira pó, você vai morrer daqui para o Natal. Você não vai ver Papai Noel.”

No início de 2017, ele sofreu um infarto e ficou um mês fora do ar. Na época, apresentava o Plantão Alagoas na TV Ponta Verde, afiliada do SBT. Ao retornar ao trabalho, surgiu em seu programa de dentro de um caixão, voltando a se tornar piada nas redes sociais.