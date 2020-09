Reforço do Remo, meia tem nome divulgado no BID e pode estrear na Série C

Novo reforço do Remo para a Série C do Campeonato Brasileiro, o meia ex-Castanhal Dioguinho está liberado para estrear. O jogador teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, Dioguinho pode ser opção para o técnico do Leão, Mazola Júnior, para o jogo de domingo (20), às 18h, no Mangueirão, contra o Botafogo (PB).

Por Andre Gomes