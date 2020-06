Refugiados e migrantes venezuelanos do abrigo do Tapanã recebem doações do exército

Diante dos desafios da pandemia provocada pela Covid-19, a Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) vem realizando diversas ações de arrecadação e doações de mantimentos nesse período. E, nesta quarta-feira, 17, em parceria com o Exército Brasileiro, foi realizada uma ação no novo espaço de acolhimento para refugiados e migrantes venezuelanos, no bairro do Tapanã. A iniciativa beneficiou crianças e adultos.

O espaço tem capacidade para atender 500 pessoas e, atualmente, um total de 228 índios da etnia Warao residem no local. De acordo com a presidente da Funpapa, Adriana Azevedo, o exército já é referência no trabalho com os indígenas, desde a operação acolhida em Roraima. “Apesar de não termos a operação acolhida aqui no município, essa parceria foi realizada também com a intermediação do Comando Militar do Norte, que fez toda a arrecadação das cestas básicas e brinquedos. Essa é uma resposta humanitária e solidaria a toda necessidade desse povo que acolhemos”, afirmou.

O Coronel Campos Mota, comandante do segundo Bis, conta que desde o início da pandemia o Exército Brasileiro está envolvido na operação Covid-19. “Estamos realizando inúmeras ações de apoio a população de Belém, entre elas, higienizações e desinfecções de locais. O comando Militar do Norte desenvolveu uma grande campanha solidária de arrecadação e doação de alimentos e brinquedos, para que hoje pudéssemos estar aqui no término dessa campanha, fazendo esta doação”.

“Para nós é sempre razão de gratidão. Antes de abrirmos o abrigo fizeram a desinfecção em todo o espaço, para que pudéssemos recebê-los em segurança, tendo em vista a pandemia. Doações são sempre bem-vindas, a alegria é manifestada no rosto das crianças e das famílias que recebem esses bens, que hoje foram trazidas pelo exército”, afirmou Adriana Azevedo.

Por Laiana Damasceno