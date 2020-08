Regina Duarte cai em calçada e quebra três dentes

A atriz Regina Duarte contou, no último domingo (30), que caiu em uma calçada da capital paulista e precisou passar por uma cirurgia após quebrar três dentes. O acidente teria acontecido no último dia 13.

No Instagram, Regina compartilhou fotos para mostrar a boca e também se responsabilizou pela queda.

– O celular pode ser um professor, um fofoqueiro, uma distração, um potencial solucionador, e pode ser, também, uma arma, que deve ser mantida para ser usada em espaços de segurança. Há duas semanas, caminhando rapidamente numa calçada irregular de São Paulo, vinha eu digitando uma mensagem que considerava ‘urgente’, e não me dei conta de uma depressão que existia logo ali à minha frente. Resultado: pisei em falso nela, aterrissei de boca no chão. Queixo, nariz, dente, não tive tempo de amortecer a queda. Fui de boca no chão. Resultado: quebrei 3 dentes, muito sangue, a boca cheia de cacos de porcelana – contou.

A cirurgia foi feita no Hospital Sírio Libanês.