Regina Duarte demitiu 12 pessoas após entrar na Cultura

Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, foi lançado, na última quarta-feira (4), o portal AGENDA + BRASIL, uma plataforma para acompanhamento em detalhes da evolução da carteira de projetos do Governo Federal. O site é um canal institucional direto com o cidadão e presta transparência ativa dos projetos, programas e políticas públicas prioritários do governo.

Coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, o Agenda + Brasil é baseada em 12 temas orientadores: ambiental, cidadania, combate à corrupção, defesa nacional, economia, educação, emprego, equilíbrio fiscal, infraestrutura, projetos regionais, saúde e segurança pública. “Essa missão implica em estabelecer prioridades e, paralelamente, informar ao cidadão os esforços de todo o governo, as várias áreas de atuação a fim de atingir os objetivos delineados pela Presidência da República e propiciar autonomia e dignidade ao povo brasileiro”, disse o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto.

“Nesse projeto Agenda + Brasil, nós queremos, cada vez mais, de forma prática e objetiva, permitir a todos no Brasil que possam acompanhar a execução de suas obras. E em percebendo algo anormal, colaborar, no sentido de que aquela obra seja redirecionada, no que diz respeito aos seus gastos. Então, num primeiro momento, foram escolhidas 20 obras. Outras virão, que estarão à disposição, então, em portal do nosso governo”, disse Bolsonaro durante discurso.

Notificações no Whatsapp

Em seu lançamento, a plataforma já conta com mais de 20 projetos. Toda a movimentação, realização e entrega realizadas por cada uma das iniciativas serão repassadas para a população tanto pelo site quanto diretamente no aplicativo de mensagens WhatsApp. Ao acessar o site, é possível cadastrar o número de celular na plataforma e acompanhar os projetos do Governo Federal a partir de notificações no celular. O usuário vai receber uma mensagem diretamente no seu WhatsApp sempre que uma nova atualização no site for divulgada.