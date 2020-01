Regina Duarte diz ‘sim’ a Bolsonaro e assumirá a Secretaria de Cultura

Ainda é incerto, contudo, se o governo se comprometeu a transformar a pasta em ministério, uma sugestão interna estudada para prestigiar a atriz

A atriz Regina Duarte disse ‘sim’ e vai assumir a Secretaria Especial de Cultura. Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ela confirmou à imprensa que aceitou o convite para chefiar a política cultural nacional. “Sim, mas, agora, vão correr os ‘proclamas’ antes do casamento”, declarou, na saída do Palácio do Planalto.

Os 'proclamas' citados por Duarte fazem referência ao Edital de Proclamas, documento emitido pelo cartório quando os noivos dão entrada em um casamento civil. A certidão é exigida apenas nos casos em que ambos os nubentes residirem em bairros ou cidades diferentes. Na analogia utilizada, ela sinaliza que faltam apenas os trâmites convencionais, no caso, a publicação no Diário Oficial da União.

O Planalto confirmou Duarte pelo Twitter. “Após encontro com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, Regina Duarte aceitou o convite para assumir a Secretaria Especial de Cultura”, destacou o perfil oficial TV BrasilGov. Ainda é incerto, contudo, se o governo se comprometeu a transformar a pasta em ministério, uma sugestão interna estudada para prestigiar a atriz.

A artista chegou por volta das 16h10 no Planalto. Em rápida conversa com a imprensa, na ocasião, respondeu enigmaticamente, mas ponderando que, de toda forma, gostaria de continuar com o apoio da imprensa. “Para o ‘sim’, para o ‘não’, para o ‘talvez’, preciso de vocês. Ó, rimou, hein? Para o ‘sim’, para o ‘não’, para o ‘talvez, preciso de vocês”, disse, antes de subir no elevador.