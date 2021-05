Regional dos Caetés garante assistência segura e de qualidade aos usuários do nordeste paraense

A paciente internada no Hospital regional Público dos Caetés (HRPC), a artesã Ana Izanar Silva Costa, 28 anos, vai passar o Dia das Mães longe de sua pequena filha. Internada na unidade hospitalar desde o dia 28 de abril, vítima de acidente de motocicleta, ela passou cirurgia de osteossíntese de fratura com fixador externo biplanar e passa bem com evolução positiva do seu quadro de saúde

Mas ela não ficará sozinha neste domingo. Ana Izanar vai comemorar a data com seu marido, que vai visitá-la logo mais à tarde. Apesar da intensa saudade da filha, de quem nunca se afastou, a artesã comemora e agradece o atendimento recebido pela equipe multiprofissional do regional dos Caetés. “A assistência está sendo muito boa e todos são atenciosos. Não sinto dor, tenho toda a atenção, recebo visita clínica diariamente”, afirmou a usuária que é grata ao atendimento.

Serviços realizados

De acordo com a gerente Assistencial do HRPC, Clélia Samara de Frota Lima, o regional dos Caeté, que é uma unidade pública estadual, disponibiliza 41 leitos, sendo 31 de internação cirúrgica e 10 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI ) adulta, para atender a demanda de 16 municípios da região, dos quais 50% não dispõem de nenhuma unidade hospitalar. Assim, o Hospital também evita que pacientes busquem atendimento na Região Metropolitana e recebam assistência mais perto de seus familiares.

A unidade é referência para Neurocirurgia, Ortopedia/Traumatologia, Cirurgia Geral e Terapia Intensiva. No HRPC os usuários são 100% Sistema Único de Saúde (SUS) e contam ainda com suporte de consultas especializadas e exames Laboratoriais, imagem e métodos gráficos, como radiografia, mamografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, endoscopia e eletrocardiograma.

Os pacientes atendidos são procedentes dos municípios Augusto Corrêa, Aurora do Pará, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Concórdia do Pará, Curuçá, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Novo Repartimento, Ourém, Paragominas, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, São Miguel do Guamá, Tomé-Açu, Tracuateua, Vigia de Nazaré e Viseu, que possuem uma população estimada em 500 mil habitantes.

Muito importante ressaltar que o HRPC não atende demanda espontânea, ou seja, os pacientes precisam ser encaminhados via Central Estadual de Regulação, tendo em vista que não dispõe de atendimento de Urgência e Emergência.

Para Rodrigo Fröhlich, diretor executivo do HRPC, a unidade hospitalar representa um grande avanço na assistência à saúde pública da região, que até pouco tempo se ressentia de atendimento de média e alta complexidade. “Agora vamos viver um novo tempo com integração do regional dos Caetés em prol da população que depende dessa assistência prestada por uma equipe multiprofissional habilitada, mantendo atendimento de qualidade, seguro e humanizado. Estamos aqui para somar com a saúde da população da região com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa)”.

Serviço – O HRPC é um órgão do Governo do Pará e atende usuários SUS. Estamos na Av: Barão de Capanema ,nº 3191/Bairro Centro Capanema. Mais informações: 91 3462-3051.

Por Vera Rojas (HEMOPA)

Fonte: Agência Brasil/ Foto: Divulgação