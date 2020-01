Remo anuncia contratação de volante Gelson

A diretoria azulina informa que a partida deste sábado (1º) entre Clube do Remo e Independente será de mando do time de Tucuruí, com logística sendo de responsabilidade do mesmo, pois não teremos nenhum percentual sobre a renda. Mas pensando na comodidade do torcedor azulino, os ingressos para a partida estarão disponíveis nas Lojas do Remo.

Ingressos

Os ingressos estão no valor promocional de R$ 20 a arquibancada e a cadeira R$50. Os bilhetes estão disponíveis na nas Lojas do Remo.

Sócio-Torcedor

O Clube do Remo informa que devido ao mando de jogo ser do adversário, sócios Nação Azul não terão acesso ao jogo contra o Independente.

Menores

Fique ligado, torcedor azulino! Para ter acesso gratuito, o menor de 12 anos deve estar acompanhado obrigatoriamente do pai, mãe ou responsável legal, mediante apresentação de documentação própria do responsável (documento de identidade e que comprove a sua situação de responsável legal), e da certidão de nascimento ou documento com foto do menor de 12 anos, comprovando a adequação etária do beneficiário. Já maiores de 12 anos terão acesso acompanhados pelo responsável com grau de parentesco ou de um maior de 18 anos, munido de autorização assinada pelo responsável legal.

Estacionamentos

Os tickets de estacionamento estão disponíveis nos pontos de vendas.

Os estacionamentos estão no valor de R$10.

Os ingressos de estacionamento serão vendidos apenas um por CPF.

Os bilhetes de estacionamento estão à venda apenas no dinheiro e são limitados.

Confira os pontos de venda:

Baenão

A partir de 28/01/2020

Início: 08h – Encerramento 18h

LOJA DO REMO – SEDE SOCIAL

A partir de 28/01/2020

De terça a sexta feira

Início: 9h – Encerramento 19h

Aos sábados

Início: 9h – Encerramento 15h

Dia 01/02/2020

Início: 9h – Encerramento 14h

LOJA DO REMO – IT CENTER

A partir de 28/01/2020

De segunda a sábado

Início: 9h – Encerramento 21h

Dia 01/02/2020

Início: 9h – Encerramento 14h

LOJA DO REMO – BOSQUE GRÃO PARÁ

A partir de 28/01/2020

De segunda a sábado

Início: 10h – Encerramento 22h

LOJA DO REMO – SHOPPING CASTANHEIRA

A partir de 28/01/2020

De segunda a sábado

Início: 10h – Encerramento 22h

LOJA DO REMO – SHOPPING PÁTIO BELÉM

A partir de 28/01/2020

De segunda a sábado

Início: 10h – Encerramento 22h

LOJA DO REMO – PARQUE SHOPPING

A partir de 28/01/2020

De segunda a sábado

Início: 10h – Encerramento 22h

LOJA DO REMO – BOULEVARD SHOPPING

A partir de 28/01/2020

De segunda a sábado

Início: 10h – Encerramento 22h

LOJA DO REMO – METROPOLE

A partir de 28/01/2020

De segunda a sábado

Início: 10h – Encerramento 22h

Com informações da diretoria do Independente