Remo consegue o desbloqueio de R$610 mil de cota, após recorrer na justiça

O Remo conquistou importante vitória na justiça do trabalho. O departamento jurídico do clube recorreu da decisão dada pelo juiz Raimundo Itamar, que liberou apenas R$309 mil referente ao patrocínio do Governo do Estado para a Série C. O Leão conseguiu reaver e foi liberado R$610 mil.

A informação foi confirmada pelo advogado do Remo, André Serrão, que comemorou a decisão. “O bloqueio judicial era somente os R$390 mil, só que depois que o Remo aumentou o valor recebido, o juiz quis bloquear tudo, porém recorremos e conseguimos a liberação do valor total”, disse.

A decisão foi assinada pela desembargadora Ida Selene Duarte Sirotheau Correa Braga. O presidente do Remo, Fábio Bentes, falou sobre o desfecho, que garante receita para salários e despesas do clube na retomada dos treinos presenciais.

“Recebemos os R$610 mil, mas como havíamos informado em audiência, vamos usar R$100 mil para pagar três parcelas do projeto conciliar, os R$500 mil restantes vamos aplicar em salários, na manutenção e adaptações do clube, já que teremos muitos gastos extras neste período. Essa receita garante tudo em dia até o início de agosto”, explicou.

O Leão chegou a atrasar alguns dias o salário do mês de maio dos jogadores, comissão técnica e funcionários, mas já quitados pelo clube no início desta semana.

Por Fabio Will