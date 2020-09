Remo e Paysandu definem título do Campeonato Paraense

TV Brasil passa jogo em TV aberta neste domingo

Este domingo (6) será de festa em Belém, mas apenas para uma das duas torcidas dos times que fazem o segundo, e decisivo, jogo da final do Campeonato Paraense. Remo e Paysandu se enfrentam, no estádio do Mangueirão a partir das 17h (horário de Brasília), jogo que terá a transmissão da TV Brasil.

O Papão chega com vantagem à partida, após vencer o jogo de ida por 2 a 1. Porém, não pode vacilar diante de um rival tão tradicional e que tem a possibilidade de se tornar o primeiro tricampeão da competição do milênio.

Além disso, em caso de título, o Leão igualaria o Paysandu em número de conquistas do Paraense. O Papão já tem 47 canecos, enquanto o Remo está com 46.

Confiança no artilheiro

O Paysandu chega a este confronto confiando demais na manutenção de uma escrita: nas últimas nove disputas com o Remo, não perdeu nenhuma, foram cinco vitórias e quatro empates.

Assim, se ao menos não perder, garante o título no tempo regulamentar após a vantagem obtida no confronto de ida.

Porém, o Papão não confia apenas na defesa para garantir seu 48º Campeonato Paraense, uma de suas armas está no ataque, é o centroavante Nicolas, o Cavani da Amazônia. O jogador vive grande fase. Ele é o artilheiro da competição com 10 gols.

Desfalque do Leão

Se o Paysandu tem certeza de que poderá contar com sua principal opção ofensiva, o Remo terá um desfalque importante, o meia Eduardo Ramos, que está machucado. O jogador é uma das peças-chave da equipe, com cinco gols no estadual.

Com um desfalque individual como este, o técnico Mazola Júnior aposta na força do grupo para reverter a desvantagem e vencer ao menos por um gol de diferença, o que levaria a decisão para a disputa de pênaltis. Em caso de triunfo por ao menos dois gols de diferença, o título será garantido ainda nos 90 minutos.

Transmissão da TV Brasil

Diante de um confronto com tantas possibilidades, a única certeza é de que o confronto final do Campeonato Paraense será cheio de emoção. E você acompanha este jogão de bola, a partir das 17h, na TV Brasil.