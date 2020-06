Remo e Paysandu retornam aos treinos presenciais somente no dia 1º de julho

A partir desta quarta-feira (24), a dupla Re-Pa está liberada apenas para testar o elenco para covid-19 e realizar outros exames clínicos

A Prefeitura de Belém liberou os times de futebol para realizarem as avaliações clínicas e fisiológicas do elenco. Os treinos presenciais estão liberados apenas a partir do dia 1º de julho.

O anúncio ocorreu na noite desta terça-feira (23) pelo prefeito Zenaldo Coutinho em reunião com o médico da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e membro do comitê de retomada das atividades da capital paraense, Raimundo Sena, e os presidentes de Remo e Paysandu, Fabio Bentes e Ricardo Gluck Paul, maiores interessados no retorno dos treinos presenciais.

Para chegar até o consenso do retorno dessa atividade, foram realizadas várias reuniões para que os clubes apresentassem o ponto de vista até que, última sexta-feira, os protocolos de treinos foram entregues para Raimundo Sena, que analisou tudo durante sábado, domingo e segunda-feira. Por medida de segurança, o retorno dos treinos de futebol nos estádios ficou para o dia 1º de julho.

Os times estão sem treinar desde março, quando foi paralisado o Campeonato Paraense e qualquer outra atividade que gere aglomeração com o objetivo de prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. Mais de 90 dias depois, os clubes viviam a expectativa de volta aos treinos, em especial, o Paysandu.

O Paysandu já tinha se planejado em começar a testagem na semana passada, mas ainda precisava do aval do município. Então, se reprogramou para fazer o teste para covid-19 no elenco, comissão técnica e funcionários nesta quarta-feira (24) e quinta-feira (25). No total, 65 pessoas do Paysandu vão ser testadas nos dois dias, em horários alternativos para não ter aglomeração.

A partir do dia 1º de julho, os treinos do Leão e do Papão serão realizados nos estádios da Curuzu e do Baenão. Os atletas serão divididos em vários grupos para evitar aglomerações.