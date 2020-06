Remo e Porto Dias Saúde ampliam parceria para a realização de testes diagnósticos da Covid-19

Ainda sem data para o retorno aos treinamentos, o Clube do Remo vem seguindo um cronograma de prevenção e providenciando todos os protocolos. Com isso, nesta terça-feira (16) a diretoria azulina ampliou a parceria junto ao Porto Dias Saúde para a realização de testes diagnósticos da Covid-19.

Diretoria, comissão técnica, jogadores e funcionários serão testados para que todos retornem ao trabalho em segurança neste momento de pandemia.

Fábio Bentes, presidente do Rei da Amazônia, ressaltou a importância da parceria. “Com muita alegria anunciamos a ampliação da parceria com o Porto Dias para que possamos realizar os testes e começar a retomada do futebol. Agradeço ao Porto Dias Saúde, que está sendo nosso parceiro nesse momento e será muito importante para que retornemos com toda segurança exigida”, explicou.

Os testes serão realizados no retorno às atividades. O Leão aguarda orientações das autoridades para definir sua volta. “Assim que for liberado pelas autoridades de saúde, iremos fazer todos os exames e reiniciar os treinamentos”, disse Bentes.

O chefe do departamento médico azulino, Dr. Jean Klay, explica como os testes serão feitos. “Essa parceria é de fundamental importância porque viabiliza nosso retorno a treinos e jogos com segurança. Sem os testes, o retorno seria inviável. Para o Clube do Remo, para o departamento médico, a viabilidade dos testes faz com que voltemos aos trabalhos em segurança. Os testes serão realizados uma semana antes do retorno aos treinos. O teste será o rápido, com apenas algumas gotas sangue da ponta do dedo e o resultado fica pronto em cerca de 15 minutos, onde as análises serão feitas. A primeira leva de testes será realizada no próprio Porto Dias”, revelou.

Porto Dias Saúde

Por Samara Miranda – Assessoria de Comunicação