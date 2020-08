Remo empata com o Imperatriz sem gols e perde os 100% de aproveitamento na Série C 2020

O Clube do Remo entrou em campo na noite desta segunda-feira (24), em jogo válido pela terceira rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C 2020. Atuando contra a equipe do Imperatriz (MA), que estava fazendo sua estreia na competição, o Leão Azul acabou ficando no empate sem gols fora de casa, em partida realizada no Estádio Frei Epifânio D’Abadia, em Imperatriz.

As duas equipes até criaram chances de marcar, sobretudo o Leão Azul, mas o placar não foi alterado. Tanto o Imperatriz quanto o Remo chegaram a marcar, sendo que ambos os gols foram anulados pelo árbitro Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. Com o resultado de empate, o Remo perdeu os 100% de aproveitamento na competição nacional, mas segue firme dentro do G4, sendo o segundo colocado com 7 pontos, em três jogos disputados.

O Clube do Remo volta a campo diante do Vila Nova (GO), no próximo domingo (30), às 18h, no Estádio Olímpico Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém, partida válida pela quarta rodada do Grupo A da Série C.

O jogo: Cavalo de Aço 0 x 0 Leão Azul

O Remo começou bem o jogo: Dudu Mandai cruzou da esquerda e a zaga cortou pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Dudu Mandai cruzou na medida para Eduardo Ramos, que sozinho cabeceou para fora. Que chance perdeu o Leão. O Imperatriz chegou em uma cobrança de falta da intermediária, o goleiro Vinícius saiu de soco, aliviando o perigo. O Cavalo de Aço tentou marcar de longe no chute de Lorran, mas a bola foi para fora sem perigo.

A primeira chance real do time da casa foi quando Cesinha escapou bem pela esquerda e cruzou para a cabeçada de Anderson Cavalo; a bola foi fraca e facilitou a defesa do goleiro Vinícius. O meia Nonato arrancou e chutou firme, mas sem direção, perdendo outra oportunidade para o Imperatriz. O Remo respondeu com Dudu Mandai, que escapou pela esquerda e cruzou; a defesa conseguiu cortar.

O Leão insistia e quase chegou ao gol. O atacante Tcharlles recebeu lançamento e chutou forte para a grande defesa do goleiro Henal, que salvou o Cavalo de Aço. Em uma falta de longa distância, Júlio Rusch tentou marcar e errou o alvo, sem assustar desta vez o goleiro Henal. O Imperatriz respondeu com o chute de fora da área de Nonato, mas a bola subiu muito e acabou saindo sem perigo.

O time da casa precisava calibrar o pé. Em uma tentativa de Cesinha, o chute passou à esquerda da meta do goleiro remista. No segundo tempo, o Cavalo de Aço chegou a marcar, quando Vinícius cobrou falta na área e Ramon desviou de cabeça para o fundo do barbante, mas a arbitragem assinalou impedimento, para a sorte do Remo. O Leão tentou responder com Gelson que disparou de longe, mas o chute foi quase fora do estádio.

O Imperatriz tentou marcar em um cruzamento de Cesinha, que jogou na área com muita força e o atacante Anderson Cavalo acabou não alcançando. O Leão Azul conseguiu marcar depois que Gelson cruzou para Eduardo Ramos, o meia camisa 10 desviou para o fundo do gol, mas o árbitro Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal, deu um toque de mão do jogador remista e anulou o tento do time paraense.

Em um contra-ataque do Remo, Eduardo Ramos começou a jogada e tocou para Lucas Siqueira, que devolveu para o meia Eduardo Ramos – ele chegou e bateu bonito de primeira, mas o goleiro Henal salvou, mandando para escanteio o que seria um gol certo do Leão. Em uma cobrança de escanteio, Carlos Alberto levantou para a cabeçada de Lucas Siqueira, e o goleiro Henal salvou mais uma.

O Imperatriz deu o troco em uma cobrança de falta de Cesinha, que levantou na área e, na hora do cabeceio, o meia Anderson Cavalo passou lotado e furou. Placar final: Imperatriz 0 x 0 Remo. Com o resultado de empate, o Leão Azul perdeu os 100% de aproveitamento na Série C 2020, mas segue firme dentro do G4.

FICHA TÉCNICA

IMPERATRIZ: Henal; Hudson, Ramon, Xandão e Lorran; Peixoto (Erthal), Nonato e Vinícius (Bruno Smith); Cesinha (Henrique), Anderson Cavalo (Erison) e Lucas Campos (Felipe). Técnico: Luís dos Reis.

REMO: Vinícius; Rafael Jansen, Mimica, Fredson e Dudu Mandai; Djalma (Robinho), Lucas Siqueira, Gelson (Xaves) e Júlio Rusch (Carlos Alberto); Eduardo Ramos e Tcharlles (Giovane). Técnico: Mazola Júnior

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Maguielson Lima Barbosa (DF) Assistente 1: Marconi de Souza (DF)

Marconi de Souza (DF) Assistente 2: Renato Gomes (DF)

Renato Gomes (DF) 4º árbitro: Ranilton Sousa (MA)

Ranilton Sousa (MA) Cartões amarelos: Ramon (Imperatriz); Rafael Jansen e Carlos Alberto (Remo)

Ramon (Imperatriz); Rafael Jansen e Carlos Alberto (Remo) Local: Estádio Frei Epifânio D’Abadia, em Imperatriz

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO A DA SÉRIE C

Por Fábio Relvas