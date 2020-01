Remo estreia contra o Tapajós com expectativa de casa cheia

O Estádio Olímpico do Pará/EOP, o Mangueirão, em Belém, será palco do confronto entre os times do Remo e do Tapajós neste domingo (19), às 16 horas, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Paraense de Futebol, o Parazão, e o esquema de segurança irá mobilizar 300 policiais militares, 60 bombeiros e 20 guardas municipais. Para o evento foram disponibilizados 25 mil ingressos entre pagantes, sócio-torcedores e gratuidades.

O planejamento do jogo foi decidido em reunião nesta sexta-feira (17) com a presença das várias instituições envolvidas. Participam efetivamente do trabalho e da organização do jogo, representantes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), Ministério Público, Polícia Civil, bombeiros civis, Tribunal de Justiça do Estado (TJE), além da Federação Paraense de Futebol (FPF) representando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), responsável pela gestão do espaço, com o objetivo de assegurar o sucesso do evento.

Segundo Adélio Mendes, diretor do Estádio Olímpico do Pará “da Seel, há uma equipe trabalhando para garantir o conforto e a segurança do torcedor antes, durante e após o jogo e que envolve profissionais da limpeza, vigilância, tecnologia da informação gramado, placar e som, monitoramento, imprensa, apoio logístico, eletricistas e bombeiros civil e hidráulico”.

Uma cerimônia cultural marcará o início do jogo. A abertura dos portões está marcada para às 13 horas.