Remo: Fábio Bentes avalia a baixa venda de ingressos virtuais e afirma dificuldade em pagar as contas

A pandemia mexeu com as finanças de todos e com os clubes não foi diferente. O Remo vive um momento delicado, já que a bilheteria, sua principal fonte de receita não retornou. O presidente do Leão, Fábio Bentes, pediu um engajamento maior do torcedor nesse momento e informou que o clube não consegue comercializar 500 ingressos virtuais por jogo e isso vai impactar negativamente no cronograma do clube para o restante da Série C.

Em live na página oficial do Remo no Facebook, Fábio Bentes e o diretor de marketing do Renan Bezerra, tiraram dúvidas dos torcedores em relação as fontes de receitas do clube como compra de materiais, totens, sócio-torcedor e marca própria. O mandatário azulino lançou um desafio ao torcedor, para que compre bilhetes virtuais pela internet ou mesmo nas lojas do clube espalhadas por Belém e Região Metropolitana.

“Várias ações foram pensadas para tentar manter os compromissos, mas algumas delas não emplacaram, como os ingressos virtuais. Nossa venda de bilhetes é muito baixa e o torcedor pode comprar os bilhetes nas lojas do clube, temos 10 espalhadas por Belém e Região Metropolitana, como se fazia antes. A partida que arrecadamos mais deu o valor de quase R$5 mil e isso não dá nem 500 ingressos. Existem clubes em outros estados que conseguem vender 3 mil, 5 mil ingressos por jogo e isso preocupa, pois já tivemos oito partidas nessa retomada do futebol e não conseguimos arrecadar R$30 mil com essa ação, isso não dá para nada”, disse.

A VOLTA DAS DESPESAS

“As despesas do dia a dia na sede e Baenão como as contas de energia, nesse período de pandemia as contas davam R$1 mil, R$2 mil, agora com a volta das atividades ao valores retornaram aos R$12 mil, R$13 mil. Nesse período de retomada das despesas e salários de forma integral, não tivemos a nossa principal fonte de receita que é a bilheteria e não temos perspectiva de ter. As despesas estão acontecendo, estamos conseguindo manter em dia, mas logo teremos que encontrar alternativas com a forma de arrecadação com a participação de todos”

CAMISA CABANAGEM

“A camisa da Cabanagem é um sucesso, tudo isso vai somar, mas ainda é insuficiente, pois temos a expectativa de ganho de R$400 mil, para honrar uma despesa de R$650 mil a R$700 mil mês, então essa conta não vai fechar. A partir do próximo vencimento (10 de setembro) vamos ter dificuldades e manter as contas 100% em dia”

SÓCIO-TORCEDOR

“Fizemos uma campanha grande com o sócio-torcedor, com uma parceria nacional que está nos grandes clubes do Brasil e que agrega uma rede de descontos fantásticas de forma nacional, mas não emplacou. Mesmo lançando planos que dava direito a camisa e uma série de benefícios o número de associados está aquém do que podemos chegar. O torcedor precisa ter essa consciência que dentro das suas possibilidades, que ele possa contribuir. Aos que estão doando, ajudando nesse momento difícil, fica aqui o nosso muito obrigado”

MARCA REI

“Vimos que várias marcas assinavam com o Remo e tinham uma aceitação do torcedor, tirando as camisas da Kappa, o torcedor compra produtos casuais por ser do Remo, não por ser marca A ou B e vimos nisso uma oportunidade do clube ganhar um pouco mais. Iniciamos um processo de transição e a tendência é que nos próximos anos todas as camisas, shorts e linha sejam assinadas pela marca ‘Rei’ e é um projeto que o clube ganha muito mais. Nós conseguimos ter um controle maior das peças, pois criamos um selo holográfico específico da marca Rei e o próprio clube fez questão de repassar para as lojas e assim fazer o quantitativo”

Por Fabio Will