Remo sai na frente, cede virada, mas consegue o empate com o Treze-PB; veja os gols

A partida encerrou a quinta rodada da Série C. Apesar do empate, Leão permanece dentro do G4

Em um jogo com novidades na escalação, expulsão e erros de zagueiro, o Remo conseguiu empatar com o Treze-PB, em 2 a 2, na noite de quinta-feira, no Amigão, no encerramento da quinta rodada da Série C.

Os gols do Remo foram marcados por Zé Carlos, aos 7 minutos da primeira etapa, e Charles, aos 41 minutos do segundo tempo. Já o Treze marcou com Rafael Jansen, contra aos 11 do segundo tempo, e Frontini, ex-Remo, aos 28 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Remo ficou na terceira posição, com 9 pontos. Já o Treze pontuou pela primeira vez, mas segue na lanterna do grupo A com um ponto.

O Remo sai de Campina Grande e volta para Recife com um ponto na bagagem. E o próximo compromisso será contra o Santa Cruz, às 18 horas de domingo, no Arruda.

Primeiro Tempo

Com mudanças radicais na escalação, o Remo entrou em campo sabendo que só a vitória interessava e poderia afastar qualquer crise. O técnico Mazola Jr escalou um time bem diferente, com Gilberto Alemão na zaga, dois volantes (Lucas e Charles) e o meia Carlos Alberto desde o início. Com isso, Tcharlles e Ermel ficaram nas pontas e Zé Carlos esperando a chance. Um time ofensivo e que deu resultado logo no início do primeiro tempo.

Em lance rápido, Marlon cruzou de forma perfeita para Zé Carlos. Ele finalizou de primeira, o goleiro deixou a bola entrar e o Remo abriu o placar no Amigão.

A partir daí, o Remo deixou o Treze tocar a bola e chegar perto. Mas o Treze só teve uma boa chance aos 30 minutos que o Treze conseguiu chegar perto, quando Douglas Lima aproveitou a saída de bola errada de Lucas Siqueira. Ele foi na cara do gol, bateu cruzado, mas Vinícius defendeu.

Ainda no primeiro tempo, o Remo precisou fazer uma substituição. Everton Castro sentiu dores na coxa direita e Kevem entrou no lugar. Jansen precisou assumir a lateral.

Segundo Tempo

O Treze voltou ao segundo tempo mais atento e foi para cima. Botou pressão no Remo e aos 11 minutos conseguiu um gol que saiu da cabeça de um jogador azulino. Gustavo cobrou a falta mandando a bola na área do Remo. Jansen foi tirar de cabeça e mandou para o gol, sem chances de defesa para Vinícius. Tudo ficou igual no Amigão.

Após o gol, Mazola mexeu novamente. Tirou Ermel para colocar Hélio. Também saiu Carlos Alberto para entrar o Julio Rusch. E o Remo também voltou a ser ofensivo. Teve duas boas chances com Lucas Siqueira e depois com Tcharlles, que mandou uma bomba em direção ao gol, mas a bola explodiu na trave esquerda.

O momento azulino parecia ser bom, principalmente depois do Treze ficar com menos um após expulsão de Robson. Mas o Leão viu o Treze marcar.

Tudo começou quando Caxito cruzou. Jansen, que marcava Frontini, desviou a bola, que bateu no calcanhar do atacante do Treze, e foi para o gol. Frontini fazendo valer a lei do ex.

O Remo passou a pressionar até que o empate veio e de bola parada. Charles cobrou falta forte e rasteira, aos 41 minutos, e deixou tudo igual no Amigão.

FICHA TÉCNICA

Treze-PB x Remo

Campeonato Brasileiro da Série C – 5ª rodada

Treze: Jefferson; Gustavo (Ítalo), Breno Calixto, Nilson Júnior, Rezende (Alisson Cassiano); Robson, Vinícius Barba, Marcus Vinícius (Alexandre Santana), Bruno Mota (Frontini); Edson Carioca (Caxito), Douglas Lima

Técnico: Moacir Júnior.

Remo: Vinícius; Everton (Kevem), Rafael Jansen, Gilberto Alemão, Marlon (Ronald); Lucas Siqueira (Wallace), Charles; Carlos Alberto (Julio Rusch); Tcharlles, Gustavo Ermel (Hélio), Zé Carlos.

Técnico: Mazola Júnior.

Gol: Zé Carlos (7’/1ºT), Charles (41’/2ºT); Rafael Jansen (contra – 11’/2ºT), Frontini (28’/2ºT)

Cartão Amarelo: Robson, Vinícius Barba, Frontini, Douglas Lima; Lucas Siqueira, Tcharlles, Kevem

Cartão Vermelho: Robson

Local: Amigão, Campina Grande (PB)

Árbitro: Luiz Claudio Sobral (PE)

Assistentes: John Andson Alves Ribeiro (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

Quarto Árbitro: Miguel Félix de Oliveira (PB)