Remo: saiba onde assistir aos jogos do Leão Azul em 2020

Em um dia o Fenômeno Azul esgotou o lote promocional de ingressos para a estreia do Clube do Remo no Campeonato Paraense. Na última terça-feira, 7, o Clube anunciou que 5 mil ingressos seriam vendidos por R$20 a arquibancada e R$30 a cadeira. Na tarde desta quarta-feira, 8, alguns torcedores já relatam que os ingressos promocionais acabaram nos pontos de venda.

Na estreia do Estadual, o Leão vai enfrentar o Tapajós, no dia 19, às 16h, no estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. O elenco azulino está realizando a pré-temporada no município de Salinópolis, no nordeste do Pará, desde a última segunda-feira, 6. Os atletas realizam treino com bola, para fazer ajustes técnicos e táticos, mas também muito esforço nos trabalhos físicos, um pedido especial do técnico Rafael Jaques, que exige intensidade do início ao fim do jogo nas suas equipes.

O Leão volta a Belém dois dias antes da estreia no Parazão.