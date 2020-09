Remo visita o Santa Cruz neste domingo pela sexta rodada da Série C

Para evitar a instalação de uma crise e continuar dentro do G4 da Série C, o Remo encara o Santa Cruz, às 18 horas, no Arruda, em Recife (PE), pela sexta rodada, com a missão de voltar a vencer na competição. Há três rodadas sem vencer na competição-, se contar com o Parazão, são cinco jogos,- o técnico Mazola Jr começa a ser cobrado pela torcida para voltar a somar três pontos em uma partida. Mesmo dentro do G4, a torcida está insatisfeita pelo desempenho do time azulino, que na última rodada quase perdeu.

Além disso, uma vitória poderia colocar o Leão na liderança, isso se o Ferroviário não vencer o Jacuipense. Ou pelo menos subir uma posição na tabela, já que o Santa Cruz é concorrente direto nessa disputa no grupo A. A cobra coral está na segunda posição com 10 pontos.

Para a partida, o técnico Mazola Jr vai mudar o time, por decisão própria e por problemas médicos. Os laterais Everton Castro e Ronald se lesionaram na rodada passada. Com isso, foi necessário chamar o Dudu Mandai e o Fredson. No caso do zagueiro, é porque Rafael Jansen deve ser improvisado novamente na lateral direita.

Além disso, Mazola não quer correr riscos e deve voltar com a formação antiga, colocando pelo menos três volantes. Julio Rusch pode começar no lugar de Carlos Alberto, e deve manter Charles e Lucas Siqueira. Aliás, Charles é ex-Santa Cruz e já anotou o dele contra o Remo em 2018, pela Série C.

Santa Cruz

Já o mandante terá a reestreia do técnico Marcelo Martelotte. Ele está na quarta passagem pelo Arruda e chega para substituir Itamar Schüller, que pediu demissão no início dessa semana. E também quer a vitória para ficar mais tranquilo. Na rodada passada, o Santa Cruz perdeu de 1 a 0 para o Vila Nova.

O time terá desfalques para enfrentar o Remo. O centroavante titular e artilheiro do time, Pipico é um dos que pode ficar de fora da partida. O zagueiro Célio Santos, que vinha jogando na lateral esquerda, também está lesionado.

O lateral direito Toty, que está em transição física, também não joga. Outro também que está fora é o Júnior, que sofreu uma lesão de grau três no músculo adutor.

Com tudo isso, o técnico Marcelo Martelotte deve ter apenas um lateral de origem para a partida do domingo, o direito Augusto Potiguar, e deve improvisar.

São dois times que estão no G4 e promessa de um jogo disputado na noite deste domingo.

FICHA TÉCNICA

Santa Cruz x Remo

6ª rodada da Série C

Santa Cruz: Maycon Cleiton; Augusto Potigar, Danny Morais, William Alves e Jaderson; André, Paulinho, Chiquinho e Didira; Negueba e Victor Rangel.

Técnico: Marcelo Martelotte

Remo: Vinícius; Rafael Jansen, Fredson, Gilberto Alemão, Marlon; Charles, Lucas Siqueira, Julio Rusch; Gustavo Ermel, Tcharlles e Zé Carlos

Técnico: Mazola Jr

Local: Arruda – Refice (PE)

Hora: 18 horas

Árbitro: Diego da Silva Castro (AB/PI)

Árbitro Assistente 1: Alisson Lima Damasceno (AB/PI)

Árbitro Assistente 2: Janystony Rabelo de Melo(CD/PI)

Quarto Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo (CD/PE)

Por: Andreia Espírito Santo