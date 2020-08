Renovação até 2022: Nicolas detalha os passos do novo ciclo com o Paysandu

Um dia após renovar até dezembro de 2022 com o Paysandu, o atacante Nicolas falou sobre todos os aspectos que foram importantes para esse passo na sua relação com o Paysandu. No clube deste o início de 2019, o atacante de 31 anos explicou que a seriedade e o projeto do clube foram dois pontos fundamentais na hora de dar a “canetada” no papel.

“A seriedade, o projeto, o carinho pelo clube, pela cidade, onde estou muito bem adaptado. Obviamente que eu penso muito no meu futuro em relação ao futebol. Isso pesou bastante. Estou absolutamente tranquilo com a minha decisão de seguir por mais dois anos no clube. Pesou muito a seriedade, a grandeza do clube, e isso são fatores essenciais em uma renovação”, disse Nicolas.

“Teve um esforço das duas partes. Uma dedicação muito grande da direção, do Maurício (Ettinger, vice-presidente), do presidente (Ricardo Gluck Paul), do Felipe (Albuquerque, executivo de futebol), com o aval também do professor Hélio. Pensei muito, foram meses de evolução para se conceretizar essa renovação. Estou absolutamente tranquilo, motivado, feliz, buscando novos objetivos, buscando o que não conquistei ainda no Paysandu. Foi bom para ambas as partes e espero que a gente possa ser muito feliz junto”, completou.

Com a camisa alviceletes, Nicolas já disputou 58 partidas e marcou 23 gols, sendo 11 só nesta temporada, até o momento. Principal nome do setor ofensivo bicolor, ele é o artilheiro do time em 2020. Na sua avaliação, o momento em que vive na Curuzu é o melhor na carreira.

“Essa pergunta é feita para mim desde o ano passado e eu sempre respondo que sim. A minha fase sempe vem melhorando e eu fico muito grato por isso. Todos que me acompanham sabe o quanto eu trabalho, tenho ajuda dos meus companheiros. Acredito que sim. É uma das melhores fases da minha carreira, senão a melhor, de todo esse tempo que estou no Paysandu”.

Nicolas reitera ainda que sua sequência pelo Paysandu vem sendo bastante “ajudada” pela falta de lesões, o que o impediu de continuidade em outros clubes.

“(O Paysandu) É o clube que eu tive a maior sequência de jogos na carreira, principalmente de titular (57 vezes). Eu tive a felicidade de não ter lesão aqui. Em outros lugares que passei, tive muitos problemas de lesão e aqui não tive”, pontuou.

A “novela” em torno da renovação do atacante com o Paysandu veio preocupando os torcedores nas últimas semanas. No início deste mês, um comentário do ex-zagueiro bicolor Victor Oliveira em um post do atacante em uma rede social, chamou a atenção para uma possível ida de Nicolas para o Figueirense, onde está o zagueiro. Porém, a diretoria negou e disse que estava trabalhando para essa renovação acontecer o quanto antes.

Na tarde desta terça-feira, 25, horas antes do anúncio oficial do clube, Nicolas publicou em uma rede social uma foto em que ele aparecia saindo de casa e pisando em um tapete com a palavra “bye”, que significa “tchau” em inglês. Rapidamente a imagem tomou conta das redes sociais e diversos torcedores do Paysandu começaram a lamentar uma possível saída do jogador. Entretanto, tudo não passou de uma jogada de marketing do clube para anunciar o novo contrato de Nicolas.

(Foto: Reprodução/Instagram Nicolas)

“Foi uma coincidência. Ontem aconteceram algumas situações nas minhas redes sociais e acabou se criando essa situação de eu sair. Mas eu não esperava esse movimento da torcida, me surpreendeu positivamente. O carinho eu sempre soube, eu sei do carinho que eles tem por mim. Mas no final do dia, veio a notícia positiva com a minha renovação. Inclusive a gente fez um material muito bacana na minha casa ontem a tarde. Fico muito feliz com a repercussão positiva que deu após a minha renovação. Eles podem contar comigo nos próximos dois anos”, afirmou.

Sequência em um clube

O novo vínculo do atacante com o Paysandu será de dois anos. E diferente do que aconteceu nos últimos anos na Curuzu, quando o clube não conseguiu segurar os atacante Bergson e Cassiano após o término da primeira temporada deles no clube, dessa vez a diretoria bicolor fez um planejamento para poder contar com o artilheiro por mais tempo.

Nicolas revela que não é a primeira vez que isso acontece na carreira dele. Quando atuou pelo Caxias, entre 2016 e 2018, o atacante conseguiu reverter a lógica do futebol brasileiro, onde os jogadores costumam rodar em mais de clube em um curto espaço de tempo.

“Eu tive uma passagem pelo Caxias longa também, de uns três anos. Mas não esperava que eu tivesse uma história tão bacana aqui, que está longe de acabar. A gente fica muito feliz. A realidade do futebol, hoje, é essa, de ficar um semestre em um clube e vai mudando duas vezes de clube no ano. E eu estou desde o ano passado (no Paysandu). Logo faço dois anos de clube. Nem nos meus melhores sonhos imaginava isso. É algo que eu estou curtindo muito”, destaca Nicolas.

Responsabilidade

Prestes a completar dois anos de Paysandu, Nicolas vai para a primeira final de Campeonato Paraense. Contra o maior rival bicolor, o atacante teráa chance de comemorar o primeiro título com a camisa alviceleste.

Para ele, o desejo em conquistar algo pelo Paysandu faz com que a sua motivação seja maior a cada dia.

“Ela (a responsabilidade) aumenta pelo meu desejo de querer ganhar. Toda competição que o Paysandu disputa, ele entra para vencer, para estar brigando na parte de cima da tabela. No estadual não é diferente. A minha motivação já era grande, hoje ela aumenta. A gente está muito consciente do que queremos. Temos uma decisão pela frente. Obviamente, uma partida pela Série C no sábado, mas sabemos da importância da decisão do estadual”.