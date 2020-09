Renovações dos contratos de atacante e lateral são protocolados na CBF

O Paysandu corre atrás de contratações para o restante da Série C, mas já acertou com dois atletas para as próximas temporadas. O atacante Nicolas fechou com o Bicola até o final de 2022 e o lateral esquerdo Bruno Collaço até o fim de 2021. As prorrogações contratuais foram divulgadas no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) nesta semana.

Aos 30 anos, Nicolas está na segunda temporada no Paysandu e é o principal nome da equipe nos últimos dois anos. O atacante já atuou em 63 partidas e marcou 24 gols pelo Papão e é o atual artilheiro bicolor na temporada 2020 com 12 gols. Com o novo contrato, Nicolas também ganhou aumento salarial.

Bruno Collaço é uma unanimidade pelo lado esquerdo do Papão. O jogador também está na segunda temporada no Paysandu e já disputou 49 jogos pelo clube paraense. Antes de atuar pelo Bicola, Colaço já tinha passado pelo Grêmio-RS, Ponte Preta-SP, Goiás-GO, Náutico-PE, Chapecoense-SC além de ter jogado no Sochaux da França.

Por Fabio Will