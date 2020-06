República Democrática do Congo confirma novo surto de ebola

A República Democrática do Congo está passando por um novo surto do vírus do ebola, segundo o ministro da Saúde do país. Nesta segunda-feira, 1º de junho, o ministro Eteni Longondo confirmou que quatro pessoas já morreram — todas moravam no mesmo bairro.

“Temos uma nova epidemia de Ebola em Mbandaka. Vamos enviar vacinas e medicamentos o mais rápido possível”, afirmou.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, confirmou o surto de ebola no país e relembrou que o coronavírus não é o único problema de saúde no mundo. “Esse surto é um lembrete de que a Covid-19 não é a única ameaça à saúde que as pessoas enfrentam”.

A new #Ebola outbreak detected in western #DRC, near Mbandaka, Équateur province. @MinSanteRDC has identified 6 cases, of which 4 people have died. The country is also in final phase of battling Ebola in eastern DRC, #COVID19 & the world’s largest measles outbreak. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 1, 2020

O ebola foi considerado uma epidemia em 2018. Até o seu final, 28.616 pessoas estavam infectadas e cerca de 11 mil morreram. A taxa de letalidade do vírus era de 40%.

O novo foco do vírus ocorre em meio à pandemia do coronavírus que já infectou mais de 3 mil pessoas no país, além de mais de 70 mortos.