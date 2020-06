Respiradores em fase final de instalação na rede municipal de saúde

Nesta sexta-feira, 5, foram instalados seis respiradores na sala amarela do Hospital Municipal de Pronto Socorro Humberto Maradei, a qual mantém atendimento a pacientes com suspeita de Covid-19. Os equipamentos são parte dos 30 ventiladores pulmonares recebidos pela Prefeitura de Belém, encaminhados pelo Ministério da Saúde, no último dia 29 de maio.

Os respiradores receberam os ajustes finais antes de serem instalados na unidade de reanimação. “Equipamento fundamental no enfrentamento da Covid-19. Ele é extremamente necessário para que a gente consiga atender o maior número de pacientes possíveis, com a segurança de salvar mais vidas”, garantiu Iracilda Pinheiro, diretora do HPSM Humberto Maradei.

Até o momento já foram instalados 15 respiradores fixos e 13 portáteis. Do total de aparelhos disponibilizados pelo governo federal, quase 70% já foram instalados na área de urgência e emergência dos hospitais de Belém, sendo seis no Dom Vicente Zico, oito no HPSM da 14, seis no isolamento e sala amarela do HPSM do Guamá, além de dois na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jurunas, e, um na UPA de Icoaraci. Ainda no dia 4, as UBS do Tapanã, Bengui e do Outeiro receberam um respirador, cada. Neste final de semana está prevista a instalação de três no distrito de Mosqueiro, e na próxima segunda-feira, 8, um ventilador pulmonar na ilha de Cotijuba.

Desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia do novo Coronavírus, a Prefeitura de Belém adotou diversas providências para estruturar e adaptar o sistema de saúde da capital. Para o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Sérgio Amorim, os ventiladores pulmonares são essenciais no tratamento dos pacientes, ainda que os registros da doença tenham caído na capital. O diálogo de Zenaldo Coutinho com o governo federal foi abordado pelo secretário. “Tivemos o cuidado de dotar nossa rede com os respiradores, seja nas unidades básicas, UPAs e hospitais, mesmo com a queda dos índices. O diálogo do prefeito com o Ministério da Saúde foi fundamental para o benefício da população”, avaliou Amorim.

No HPSM Mário Pinotti, os oito ventiladores pulmonares foram instalados na última quarta-feira, 3. “Nesse momento de pandemia, ainda que se tenha recuo nos casos da Covid-19, a chegada desses respiradores se torna de grande importância. Foram instalados aqui no PSM e já estão sendo utilizados em setores críticos”, destaca o médico Ricardo Damasceno, diretor clínico do HPSM Mário Pinotti.