Restaurantes e academias reabrem no dia 29 de junho, em Santarém

A partir do dia 29 de junho, em Santarém, Oeste do Pará, poderão funcionar restaurantes, academias e hotéis. O novo decreto, com as alterações, foi publicado na última sexta-feira (19/6), pelo prefeito Nélio Aguiar (DEM).

A hora de início do toque de recolher também vai mudar de 21h para 23h. A medida é válida até 5h.

Segundo o decreto, as academias poderão funcionar das 6h às 22h. Os estabelecimentos terão que atender todas as recomendações de medidas de segurança em prevenção a Covid-19.

De acordo com o prefeito, os restaurantes não poderão ter serviço de self service e devem respeitar o distanciamento entre mesas e clientes.

As atividades que serão reabertas nesta fase (restaurantes, academias e hotéis), estavam há mais de três meses fechadas, por determinações de decretos anteriores.

A Prefeitura de Santarém está realizando planos para retomada gradativas das atividades no município.