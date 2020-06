‘Restaurantes reabrem no dia 1º de julho’, diz prefeito Zenaldo

Nesta quarta-feira, 24, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), confirmou que restaurantes e lanchonetes reabrem a partir de 1º de julho na capital paraense. Porém, em live realizada nesta tarde, o prefeito esclareceu que estabelecimentos de ilhas, como Mosqueiro, Combú e Outeiro, permanecerão fechados.

Na ocasião, o prefeito detalhou os protocolos que deverão ser adotados. Nos restaurantes só poderão ser servidos pratos feitos ou à la carte. Serviços de buffet, self service, rodízio ou qualquer outro modelo em que os alimentos fiquem expostos continuam suspensos. Ele disse ainda que o processo de abertura de bares ficará para outra etapa da retomada econômica.

Em nota, o Sindicato e Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará informa que os restaurantes deverão funcionar com somente 40% da capacidade, respeitando a distancia entre as mesas. O horário de funcionamento será de 11h às 15h e de 19h às 23h.