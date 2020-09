Retorno das aulas municipais em Belém será em 14 de setembro

Após avaliação do Comitê de Segurança Municipal, a previsão para o retorno das aulas da rede municipal de Belém está marcada para o próximo dia 14 de setembro. Isso será possível depois da publicação do novo Decreto Municipal nº 97.177/2020 – PMB, de 1º de setembro de 2020. É o que informou, nesta quinta-feira (3), a Secretaria Municipal de Educação (Semec).

Segundo a Semec, o plano de retomada está pronto, incluindo todos os protocolos sanitários específicos para o retorno de aulas presenciais. De acordo com o novo calendário presencial, o retorno será gradual e em um sistema híbrido, que funcionará em dias alternados da semana, com 33,33% de alunos em aulas presenciais e 66,66% em aulas remotas, por meio do programa “Educa Belém – Aprendendo em casa”, desenvolvido pela Prefeitura de Belém, transmitido pela Rede TV, canal 47.

Retorno este ano será em quatro etapas



No próximo dia 14 inicia a primeira etapa da rede pública municipal: contará com a presença de 33% dos alunos do 8º e 9º ano, e a 4ª totalidade da Educação para Jovens e Adultos (EJA). A segunda etapa está programada para o dia 1º de outubro, com a presença de 33% dos alunos do 4º e 5º ano, e 1ª e 2ª totalidade do EJA.

A terceira etapa deverá ocorrer no dia 19 de outubro, com mais 33% dos alunos do 6º e 7º ano, e 3ª totalidade EJA. Já a quarta etapa está programada para o dia 3 de novembro, com o retorno de mais 33% dos alunos, do 1º ao 3º ano e Pré-escola da Educação Infantil.

Quinta etapa com volta só em 2021



Uma quinta etapa também está programada, mas somente para o dia 15 de janeiro de 2021: ela contará com o retorno de apenas 33% dos alunos das turmas de berçário e maternal.

A Prefeitura de Belém, porém, ressalta que cada etapa será analisada antes do prosseguimento para o passo seguinte.

Dentro da lista de medidas de prevenção, no retorno às aulas, consta a frequência reduzida de alunos, ações de desinfecção das unidades com pulverizações; tapete com hipoclorito para higienização dos sapatos na entrada e saída dos alunos; controle de temperatura com termômetro de testa infravermelho; dispenses de álcool em gel e instalação de pias na entrada das escolas, com água e sabão para higienização das mãos.

Também estão sendo confeccionadas mais de 160 mil máscaras para professores e alunos da rede municipal de ensino de Belém.

Semec diz que fez testes rápidos em servidores



Ainda como medida de prevenção, a Semec diz que realizou testes rápidos IgG IgM em servidores ativos da educação, com 60 anos ou mais. E, para um maior controle, está sendo feito uma pesquisa aos pais de alunos, por meio de um questionário, impresso e on-line, a respeito de suas opiniões sobre o possível retorno.

Também será distribuído na rede municipal um Manual de Prevenção, com orientações de boas práticas de higiene e prevenção à covid-19. E para intensificar o controle, haverá um formulário de alunos que já tiveram o novo coronavírus, assim como casos suspeitos e confirmados de Covid-19 nas escolas.

As aulas nas escolas municipais estão suspensas desde o dia 18 de março, em cumprimento do Decreto Municipal 95.955, como medida para conter a propagação do novo coronavírus, causador da covid-19 (com informações da Prefeitura de Belém).

Por Dilson Pimentel