Retrospectiva: As 10 matérias mais lidas de 2019. Veja!

As matérias a seguir foram as mais lidas no Portal A Província do Pará durante todo o ano de 2019.



Confira a lista completa abaixo.

1- Deputados Luth Rebelo e Renilce Nicodemos impedem instalação da CPI da Celpa na Alepa

Uma manobra da bancada governista na Assembleia Legislativa tem criado obstáculo para a criação da comissão parlamentar de inquérito (CPI) que se propõe a apurar irregularidades e abusividades praticadas pela Celpa contra o consumidor paraense. “Eu quero parabenizar os articuladores que estão conseguindo fazer com que deputados retirem suas assinaturas”, ironizou o deputado Fábio Figueiras (PSB) em pronunciamento na tribuna da Alepa em recente sessão. Veja aqui.

2 – Cantor e compositor maranhense Manoel Gomes do hit “Caneta Azul” no a Hora do Faro

O Hora do Faro nesta sexta-feira (1º) recebeu no palco Manoel Gomes, autor do fenômeno Caneta Azul, marcando esta como sua primeira participação em um programa de TV de alcance nacional.

Nesta sexta-feira (1º), o maranhense deu início às gravações de um quadro no dominical, cuja exibição ainda será confirmada, ao lado do apresentador, Rodrigo Faro, um dos primeiros artistas a promover o “hino”. Veja aqui!

3 – Belém das Ilhas faz um convite para conhecer o melhor de Belém no verão

A estrada que vamos pegar a partir desta segunda-feira, 1º de julho, é pelo rio. Os sons de buzinas serão trocados pelos dos pássaros, os que gostam de desbravar os furos dos rios, neste verão, o rio de Belém, das ilhas de Belém. A Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria de Comunicação Social (Comus), inicia a partir desta segunda-feira, começo do Verão 2019, uma série de reportagens especiais mostrando alguns dos rios que cercam a capital paraense e traz, ainda, opções de lazer com igarapés, restaurantes e trilhas. Veja aqui!

4 – Marajó espera que governador salve museu criado por Giovanni Gallo, mas que está falido

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) chega ao arquipélago do Marajó, neste domingo (20), para inaugurar o Mercado Municipal de Soure. A programação, que faz parte das comemorações pelos 160 anos da cidade, começa às 10h. O mercado existe desde 1991, mas por três anos ficou fechado, em obras. O investimento de R$ 60 mil no espaço foi feito pela prefeitura, visando qualidade no atendimento aos consumidores e conforto aos feirantes. Veja aqui!

5 – Câmara de Belém defende volta do programa de música reggae à rádio Cultura FM

Como apoiador da cultura reggae e autor de dois projetos de lei relacionados ao tema, um que reconhece o Tributo a Bob Marley e outro que instituiu o Dia Municipal do Reggae no calendário oficial de Belém, o presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador Mauro Freitas (DC), usou a tribuna da Câmara Municipal de Belém, na terça-feira passada (12), para se solidarizar com a nação regueira e recebeu apoio de todos os vereadores presentes. Veja aqui!

6 – Shows de música regional encerram os festejos do aniversário de Belém

Para encerrar o dia festivo do aniversário de Belém nada melhor do que acompanhar shows de artistas locais em um dos pontos mais importantes da cidade, o Portal da Amazônia. Na noite do sábado, 12, os belenenses de nascimento ou de coração puderam celebrar com música regional e cantar o tradicional “Parabéns Pra Você” pelos 403 anos da cidade morena do cheiro-cheiroso. Veja aqui!

7 – Lamentavelmente a Jovem arquiteta Lídia Basile, suicidou-se na tarde de hoje

O portal de notícias Amazon Live entrou em contato com o jornalista Antônio José e este confirmou que sua filha, Lídia Basile, arquiteta, de apenas 33 anos, foi quem se jogou do vão da escada do prédio onde morada com sua mãe. Segundo o pai, que foi editor do jornal A Província do Pará, a filha não apresentava nenhum sinal ou sintoma de ter problemas emocionais e o fato de ter se jogado do 8° andar do edifício Manoel Pinto da Silva, surpreendeu amigos e familiares. Veja aqui!

8 – TJ/PA afasta chefia do Cartório 2º Ofício, Diego Kós Miranda dá sua versão

Nessa sexta-feira (01), foi noticiado que Diego Kós Miranda foi destituído do Cartório 2º Ofício, localizado na Av Bras de Aguiar.

Confira a notícia que está sendo divulgada:

“NAZARÉ – BELÉM

CARTÓRIO 2 OFÍCIO –

BRÁS DE AGUIAR DATA : 31 10 2019

Cartório de 2 Ofício teve interdição com polícia e o que foi de direito. O Sr.Diego Kós Miranda foi afastado do Cartório , assumindo a nova Oficial , parece que a polícia flagrou o momento onde o ex iria apagar todo e qualquer prova das irregularidades cometidas no Cartório.” Veja aqui!

9 – Agatha Moreira compartilha foto sexy e provoca namorado nas redes sociais: ”Hoje tem”

Agatha Moreira ostentou as curvas belíssimas e a boa forma e sensualidade em suas redes sociais. No clima de sexta-feira, a atriz que interpreta a personagem Josiane, em ‘A Dona do Pedaço’, compartilhou um clique exibindo barriga chapada vestindo somente um sutiã todo rendado e uma calça jeans com os botões abertos. A foto da atriz fez sucesso e fãs e amigos não perderam tempo para elogiar e brincar com a beldade. Veja aqui!

10 – Governo de MG confirma ao menos 7 mortos na tragédia em Brumadinho

O governo de Minas Gerais confirmou na noite desta sexta-feira ( 25), que pelo menos sete pessoas morreram atingidas pelo rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ainda não há identificação das pessoas que morreram. Os Bombeiros, porém, confirmaram 9 mortos e 150 desaparecidos. Segundo o governo, foram retiradas nove pessoas com vida da lama e cerca de 100 pessoas ilhadas foram resgatadas. Dados repassados pela Vale ao governador de Minas, Romeu Zema (Novo), indicaram que havia 427 pessoas no local – e 279 foram resgatadas vivas. Veja Aqui!